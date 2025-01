Dans le cadre de la 10ème édition du festival culturel OGOBAGNA, le Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher a animé, le jeudi 30 janvier 2025, une conférence sur le site du festival à Bamako. Au cours de cette conférence de sensibilisation, le ministre a mis l’accent sur les dangers de la migration irrégulière. « Les drames de la migration irrégulière constituent une réalité incontestable. De 2014 à septembre 2024, 67 000 personnes sont mortes ou disparues sur les routes périlleuses. Pour la seule année de 2024, plus de 10 000 migrants sont morts sur les routes migratoires. Le 19 décembre 2024, 25 jeunes maliens ont perdu la vie lors du chavirement d’une embarcation de fortune dans les eaux territoriales marocaines», a déploré le ministre. A cet effet, il a invité les jeunes à renoncer à la migration irrégulière.

Plusieurs personnalités ont assisté à cette conférence du ministre Mossa Ag Attaher. Parmi elles, on peut citer les organisateurs du festival Ogobagna, en l’occurrence, le Comédien Hamadoun Kassogué, les responsables du département des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine dont Mme Tangara Néma Guindo, Djibril Dansoko, Mamédy Diarra.

Dans son exposé, le conférencier, Mossa Ag Attaher, a remercié les organisateurs du festival culturel dogon appelé OGOBAGNA pour l’opportunité qui lui est offerte en vue de communiquer sur l’un des fléaux qui mine la jeunesse malienne, à savoir la migration irrégulière.

Selon le ministre, les drames de la migration irrégulière constituent une réalité incontestable. Mossa Ag Attaher a indiqué que de 2014 à septembre 2024, 67 000 personnes sont mortes ou disparues sur les routes périlleuses de la migration irrégulière. « Pour la seule année de 2024, plus de 10 000 migrants sont morts sur les routes migratoires. Le nombre de disparus sur les routes migratoires ont connu une hausse significative en 2024, avec 1049 cas. Le 19 décembre 2024, 25 jeunes maliens ont perdu la vie lors du chavirement d’une embarcation de fortune dans les eaux territoriales marocaines », a déploré le ministre Mossa Ag Attaher.

Par ailleurs, il a mis l’accent sur les efforts de l’Etat en matière de protection et assistance à nos compatriotes en détresse, la prévention de la migration irrégulière et réintégration des migrants de retour et des candidats potentiels à la migration. Pour preuve, dit-il, il y a eu l’assistance à 12 300 migrants maliens à travers des opérations de rapatriements en 2024 ; l’assistance à 415 Maliens victimes de déguerpissement de Port Bouët en Côte d’Ivoire en 2024 ; l’assistance humanitaire aux Maliens victimes d’inondation à Maiduguri au Nigéria en 2024; l’opérationnalisation du centre d’accueil, d’assistance et d’orientation des migrants de Kayes et de Gao, en vue d’offrir un accueil digne aux migrants. En outre, le ministre a précisé que 10.000 migrants maliens de retour ont été soutenus à travers des kits d’insertion ; 40 projets d’insertion et de réinsertion ont été financés à hauteur de 100 000 000 FCA en faveur des migrants de retour en 2024 ; 300 migrants maliens ont bénéficié de renforcement des capacités professionnelles dans divers domaines ; 200 acteurs ont été formés dans le domaine de la gouvernance migratoire.

Au cours de cette conférence, le ministre a invité les jeunes à renoncer à la migration irrégulière et à s’inscrire dans les initiatives engagées par l’Etat.

Enfin, il a réaffirmé la ferme volonté de son département à s’inscrire dans la lutte efficace contre le fléau de la migration irrégulière.

Après la conférence proprement dite, le ministre et sa délégation ont eu droit à la prestation des artistes dogons et ont, de ce fait, pu apprécier les pas de danse des dogons.

Aguibou Sogodogo

