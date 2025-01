Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé le jeudi 9 janvier, au Centre international de conférence de Bamako (CICB), au lancement des travaux des Etats généraux de la culture, de l’artisanat et du tourisme. Au cours de la cérémonie, le chef du gouvernement a précisé que la culture joue un rôle de premier plan pour bâtir Mali Kura à travers sa dimension génératrice de valeurs et d’identités, créatrices de richesses et d’emplois.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mamou Daffé, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Adama Coulibaly, gouverneur du district de Bamako, Balla Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, des membres des institutions, des membres du gouvernement, ainsi que les ambassadeurs accrédités auprès de notre pays.

Initiés par le ministère en charge de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, les travaux des Etats généraux de la culture, de l’artisanat, du tourisme qui ont duré trois jours visaient à faire un état des lieux des trois secteurs afin de dégager des perspectives stratégiques et opérationnelles pour l’élaboration d’une nouvelle politique culturelle nationale.

Le Premier ministre a remercié l’ensemble de la communauté culturelle du Mali pour son engagement dans la promotion de la culture malienne. “L’engagement du gouvernement du Mali à faire l’année 2025, l’année de la culture vise à stimuler la création artistique et culturelle et de promouvoir les industries culturelles et créatives comme levier du développement socioéconomique du Mali. La refondation est au cœur des priorités de la Transition en vue de faire briller notre nation au-delà des frontières sur la scène internationale. La culture joue un rôle de premier plan pour bâtir Mali Kura à travers sa dimension génératrice de valeurs et d’identités, créatrices de richesses et d’emplois. Le gouvernement a placé la culture au centre de la compétitivité globale afin de façonner les terroirs et les économies locales d’une nouvelle manière concernés”, a-t-il précisé. Il a ajouté qu’au cours des travaux de ces Etats généraux, les acteurs de la culture procéderont à un diagnostic et à une restructuration profonde des secteurs de la culture, de l’artisanat, de l’industrie hôtelière et du tourisme, pour en faire des secteurs porteurs, viables et pourvoyeurs d’emplois.

“Ce symposium qui consacre la matérialisation de la vision du président de la Transition est un baromètre de l’expression culturelle, inclusive et participative de l’ensemble des protagonistes des secteurs concernés. La tenue de ces Etats généraux cadre parfaitement avec le programme (Maliden Kura) qui s’attache à la formation de l’individu et à la structuration de la société”, a-t-il fait savoir.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a exprimé sa satisfaction pour avoir dédié l’année 2025 à la culture. “Nous remercions le président de la Transition et l’ensemble des autorités de la Transition pour cette belle initiative de renaissance culturelle, une première dans l’histoire de notre pays. Le temps est venu de se donner la main et cela passe forcément par la revitalisation de nos valeurs. Nous devons nous reconstruire sur la base de nos identités. Ces Etats généraux Bamako Fugaba sont un symbole de paix, d’entente, de reconstruction et des perspectives pour le Mali Kura”, a-t-il insisté.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :