Du nouveau dans le monde de la culture au Mali. Le livre « Le journal d’un douanier » écrit par Mohamed Bassirou Camara, inspecteur des Douanes de classe exceptionnelle à la retraite, a été dédicacé, le samedi dernier. Ce livre de 175 pages retrace la vie familiale, estudiantine et professionnelle de l’auteur et de son frère aîné. Ce récit de M. Camara permettra, sans doute, aux lecteurs d’apprendre beaucoup sur l’administration et les dirigeants, l’injustice, la corruption et le népotisme au Mali.

Cette cérémonie qui a eu lieu dans les locaux du Mémorial Modibo Keïta a enregistré la présence de l’ancien président de l’Assemblée nationale, de plusieurs responsables politiques et syndicaux. Les proches, parents et amis de l’auteur étaient également présents.

Mohamed Bassirou Camara a évoqué à l’assistance les motivations qui l’ont conduit à écrire cet ouvrage : « Ce livre est un legs pour la nouvelle génération. À travers ce livre, j’ai voulu partager mon expérience du monde du travail », a-t-il indiqué.

Camara a précisé que « ce livre est à la fois un coup de cœur » et aussi sa « part de vérité » sur nombres de sujets relatifs à la vie de la nation. L’auteur précise également que l’ouvrage englobe tous les aspects de son parcours familiale, estudiantine et professionnelle et à un objectif : « ce livre est écrit par un douanier mais va bien au-delà. Il touche à tous. Il veut contribuer à l’édification d’une société nouvelle, partagé avec le nouvelle génération les expériences ».

Par ailleurs, l’inspecteur de Douane de classe exceptionnelle à la retraite a expliqué que sur le plan professionnel quand qu’il commençait la douane il venait à peine d’avoir dix-huit ans : «… Et j’ai commencé au bas de l’échelle. Pour être ce que je suis aujourd’hui, il a bien fallu que je me forme. Nos enfants et nos collègues qui sont en fonction aujourd’hui ont de la chance parce qu’ils n’ont plus besoin d’aller à l’extérieur pour étudier ou améliorer leur connaissance. Quand je partais à Paris, c’est parce qu’il n’y avait aucune structure universitaire capable de former. Donc j’ai écrit ce livre pour que la jeune génération puisse savoir toutes les difficultés que nous avons eues par rapport à sens aveugle… ».

Sur un plan national du pourquoi de ce livre, poursuit-il : « J’ai été syndicaliste, j’ai été chef d’institution. Donc on est amené à être au parfum de certains modèles de gouvernance dont il faut aussi parler. C’est vrai qu’on ne peut pas tout dire, mais certaines vérités aussi qui doivent être dit, tout en sachant raison gardée… ».

Dans ce livre, vous y trouverez dans un premier temps le parcours familiale de l’auteur n l’influence que sa famille nombreuse solidaire a eu sur son parcours future. Mohamed Bassirou Camara y dresse aussi avec affection le portrait des membres de sa famille, oncles paternels, maternels, mères ; frères … Ensuite Il revient sur son intégration à l’école, les difficultés, les joies…

Dans la deuxième partie, l’auteur raconte sa découverte du monde professionnelle avec son intégration à 18 ans dans le corps de préposés des douanes. Le livre se poursuit avec son départ et sa vie en France pour une formation. Les deux dernières parties du livre sont consacrés à son retour au pays et l’exercice du mouvement syndical dans la douane et au plan national.

Mohamed Sylla

