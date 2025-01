La cérémonie de lancement le 25 janvier 2025 de «Période d’essai» de Mamadou Blaise Sangaré avait pour cadre le Mémorial Modibo Kéita. Un essai politique de 72 pages et reparti en 5 grandes parties.

C’est dans une salle bien animée et auréolée de la présence de plusieurs personnalités, dont le Représentant-résident au Mali de National Democratic Institute (NDI) Dr Badié Hima, que s’est déroulée la cérémonie de lancement de l’essai politique de Mamadou Sangaré plus connu sous son sobriquet Blaise. Édité par Figuira Editions, «Période d’essai» est un essai politique de 72 pages réparties en cinq grandes parties.

Le modérateur, notre confrère Lanfia Sinaba, a rappelé que «le concept de Mogotiguiya mérite d’être retenu comme cas d’école pour promouvoir la quête de légitimité, gage du regain de confiance populaire et garant de la méritocratie». Il a ensuite fait un survol du parcours politique de Mamadou Blaise Sangaré, de l’Union démocratique du peuple malien, à travers l’UNJM, au Parti pour la démocratie et le progrès (PDP) jusqu’à la naissance de la Convention Sociale-Démocrate (CDS Mogotiguiya) qu’il préside.

L’édition de cet ouvrage, selon la Promotrice de Figuira Editions, Mme Niaré Fatoumata Kéita, a été une belle expérience. Elle a remercié l’auteur pour sa confiance et s’est réjouie d’avoir publié un grand intellectuel et une figure connu de la scène publique nationale. «C’est l’un des meilleurs manuscrits déposés à Figuira Editions. Le livre était fin prêt pour être publié. Il n’ya juste eu que quelques petits échanges pour améliorer certains aspects». a-t-elle avoué. Ce livre, explique Mme Niaré, porte sur un pan important de la démocratie malienne. L’éditrice a invité les Maliens à se l’approprier pour le lire et animer le débat. «C’est un livre qui mérite d’être lu pour connaître une partie de l’histoire de la démocratie malienne», a-t-elle expliqué. La Promotrice de Figuira Editions a lancé un appel aux intellectuels pour qu’ils se mettent à écrire. Selon elle, la belle œuvre de générosité est d’écrire.

La sobriété, la courtoisie et l’efficacité sont les termes choisis par l’auteur pour décrire l’organisation de l’évènement. Des qualités qui se confirment dans son livre écrit à la troisième personne du singulier pour parler de lui-même. Cet effacement du «moi» est ce qu’il faut, selon lui, pour entraîner le lecteur par immersion. Il s’agit de changer le regard péjoratif de l’opinion sur l’homme politique qui se distingue du politicien. «Je veux que l’opinion ait un autre regard sur les hommes politiques», a reconnu Mamadou Blaise Sangaré. Selon lui, «la politique est un métier noble. La politique est un art et n’importe qui ne doit pas la pratiquer et n’importe qui n’est pas destiné à faire la politique».

Si l’auteur est d’avis que la soixantaine est le bel âge pour la politique, il persiste et signe : «il n’y a pas de génération spontanée en politique». Le Président de la Convention Sociale Démocrate (CDS Motiguiya) estime que les acteurs politiques ne devraient pas garder le silence. «Nous avons le devoir de nous expliquer», a-t-il lancé. L’auteur reproche aux formations politiques leur déficit de communication. Il appelle les partis politiques à aller quérir la confiance de leurs militants pour un vrai démarrage de la démocratie qui est un processus.

30 ans, pour Mamadou Blaise Sangaré, ce n’est rien dans la construction d’une nation. «Nous sommes à la croisée des chemins où le doute assaille tout le monde….Est-ce que vous pensez qu’on peut construire une nation avec un éternel recommencement?», s’interroge l’auteur.

Trois fois candidat à l’élection présidentielle au Mali, Mamadou Blaise Sangaré appelle à renouveler le contrat politique et les leaders politiques à vendre l’espoir aux populations.

A magnifié la cérémonie sobrement organisée, selon les vœux de l’auteur lui-même, la présence des compagnons de lutte, des représentants de groupements politiques, des intellectuels, des amis, des collaborateurs et amoureux du livre.

Broulaye Koné

Ils ont dit

En marge de la cérémonie de lancement du livre «Période d’Essai» de Mamadou Blaise Sangaré, notre reporter a recueilli les réactions de certains participants. De façon quasi-unanime, ils saluent le courage de l’auteur et apprécient la qualité de son œuvre. Ils lancent un appel à la jeunesse à s’en approprier et s’inspirer de son auteur comme modèle. Ce livre, à en croire Youssouf Sissoko, Directeur de publication du journal «L’alternance», est un document précieux pour la postérité.

Issouf Traoré, ancien cheminot : «Ce livre servirait d’exemple à la jeunesse si elle s’en appropriait»

Je suis très satisfait d’être présent à cette cérémonie de lancement du livre “Période d’essai”, Blaise est un ami, un frère. En réalité, il n’a pas été écouté en son temps, je dirais même qu’on n’a pas fait de politique au Mali, sinon on ne serait pas là aujourd’hui. En trente-quatre ans, nous sommes tombés sur des gens motivés pour autre chose que le développement du pays et chacun a cherché à participer aux régimes sans de réelles intentions pour le pays. Blaise est un homme qu’il faut écouter, aider, supporter et prendre ses idées en compte pour qu’advienne une nouvelle ère au Mali. Ce livre peut servir d’exemple à la jeunesse si elle accepte de s’en approprier et de suivre son auteur comme modèle, elle pourra bien se tirer d’affaire.

Amadou Faran Samaké, Secrétaire politique du parti Fare : «Blaise vient de poser un acte hautement salutaire»

Blaise vient de poser un acte hautement salutaire. Car, il est bon que les militants du Mouvement démocratique qui sont des témoins de l’évolution politique, disent leur vérité sur la démocratie. Ce livre va servir de leçon aux jeunes nés avec la démocratie naissante au Mali et qui sont aujourd’hui des leaders, des membres et militants politiques. Je ne connais pas personnellement l’auteur, mais ses passages sur les écrans et l’exposé qu’il vient de nous livrer m’ont vraiment révélé beaucoup de qualités sur lui, surtout sa maîtrise de langage de communication, en langue nationale qu’il magnifie avec des proverbes. C’est un acte de courage de sa part de donner son point de vue et de s’exposer aux critiques auxquelles les hommes politiques ont peur.

Mahamadou Bagayoko, maire dans le cercle de Bougouni : «J’ai apprécié la sortie de ce livre »

Ce livre, pour moi, est un résumé de l’histoire de l’ère démocratique au Mali, c’est-à-dire de 1991 à nos jours. J’ai apprécié sa sortie. Blaise est un homme de conviction et de confiance. Je le connais et le côtoie depuis trente ans et ma présence, ici, s’inscrit dans un cadre de reconnaissance envers lui, pour tout ce qu’il a fait pour moi et pour toute la région de Bougouni.

Aminata Sanogo, Directrice de publication de l’Inter de Bamako : «Il vient de

franchir le pas entre la politique et l’écriture»

J’ai un sentiment de satisfaction pour son talent et son courage, car il n’est pas donné à tout le monde d’écrire et il vient de franchir le pas entre la politique et l’écriture. C’est ce que j’apprécie et le félicite pour cela. Même si je ne suis pas d’accord avec lui sur certains points, notamment en parlant de déficit communicationnel, je reconnais qu’il est un intellectuel confirmé, un homme de conviction et de parole. Le connaissant depuis fort longtemps, on peut ne pas l’aimer mais Blaise est un homme véridique, qui garde son électorat dans son Bougouni natal grâce à la confiance qu’il a su asseoir entre la population et lui.

Cheick Oumar Doumbia, Analyste politique :

Il a fait un effort important en relatant les faits politiques qu’il a traversés. De là, il donne l’opportunité à ceux qui ne les ont pas vécus d’avoir une visibilité sur les événements qui ont contribué à façonner le paysage politique du pays, de permettre d’identifier et de traiter certains inconnus des équations que nous vivons aujourd’hui. Ce qui caractérise l’auteur Blaise Sangaré, c’est son ouverture au débat politique et son originalité qui consiste à adapter la politique à la réalité et au contexte social malien. J’espère que ce livre sera lu par la jeunesse afin de se projeter dans l’avenir.

Propos recueillis par Broulaye Koné

