Le photographe de renom Antoine Tempé a animé, le 22 janvier 2025, au siège de l’Association Yamarou Photo, un masterclass sur le thème «Dialogue entre corps et objectif». C’était dans une belle atmosphère de partage et de créativité.

Le Directeur artistique de Yamarou Photo, Seydou Camara, a remercié Antoine Tempé pour sa disponibilité à partager son savoir-faire et son expertise. Seydou Camara a présenté Antoine Tempé comme un grand photographe connu pour ses portraits saisissants de danseurs africains.

Le conférencier a remercié Seydou Camara pour cette invitation. Antoine Tempé a expliqué que le Mali représente beaucoup pour lui dans sa carrière. Ce Français d’origine, qui a vécu aux USA, s’est intéressé à la danse afro-américaine, au point d’abandonner son job à la banque pour se consacrer à la photographie. Il a pratiqué la danse et a consacré ses premières photos au mouvement de corps sur scène. Antoine Tempé a projeté quelques images prises au cours de ses différents voyages sur le continent africain. « Je me définis comme un photographe en mouvement », a-t-il déclaré. Il a expliqué les techniques de prise de vue avant de prodiguer de précieux conseils à l’assistance. Il a eu ensuite des échanges fructueux avec les participants.

« Antoine Tempé a captivé danseurs, photographes et autres artistes, lors de cette masterclass exceptionnelle, où il a partagé son savoir-faire et sa passion pour l’art du mouvement. Echanges enrichissants s’en sont suivis, les participants ont eu l’opportunité de poser leurs questions et de s’inspirer de son approche», a souligné un membre de l’Association Yamarou Photo. Ce masterclass a été une occasion pour les participants d’apprendre sur l’intersection entre la danse et la photographie à travers l’objectif de ce grand photographe, à qui Yamarou Photo a remis une attestation de reconnaissance.

CD

