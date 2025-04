Office national marocain du tourisme (ONMT) : Achraf Fayda, le très stratège pour confirmer la position du Maroc comme leader touristique !

Diplômé d’un Bachelor en administration des affaires de l’Institut international d’enseignement supérieur au Maroc (IIHEM), Achraf Fayda est le nouveau directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) depuis novembre 2024 en remplacement d’Adel El Fakir. Depuis sa prise de fonction, le nouveau patron du tourisme marocain ne cesse de prendre des initiatives visant à rendre la destination touristique Maroc plus attractive. Cela, afin de participer aux objectifs de 26 millions de touristes au Maroc d’ici 2030. Et la voie est bien balisée pour lui et son équipe puisque les chiffres sont au vert en seulement trois mois d’activité pour atteindre un bon résultat au 31 décembre 2025. Sûrement que la stratégie de promotion de la campagne Can-2025 au Maroc avec les professionnels africains du secteur touristique contribuera à ce succès. Et c’est un grand coup réussi par le nouveau directeur général de l’ONMT avec ses frères africains pour mieux vendre la destination Maroc.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a depuis le 21 novembre 2024 un nouveau directeur général en la personne de Achraf Fayda. Il succède à Adel El Fakir appelé à d’autres fonctions. Ce dernier a marqué de son empreinte le secteur du tourisme par son innovation, son management new génération et ses campagnes de communication. Le nouveau patron est réputé être un cadre très compétent, rigoureux, disponible et surtout un grand bosseur. Partout où il est passé, ce grand visionnaire a laissé ses marques. Il s’agira donc pour lui de consolider les acquis afin que le Royaume du Maroc puisse confirmer sa place de leader dans le secteur touristique en Afrique et à travers le monde.

Quelques mois seulement, après sa prise de fonction, on peut dire que ce jeune cadre (46 ans) est sur la bonne voie pour relever les défis. Le Maroc se positionne déjà pour battre le record en termes du nombre de touristes en 2025.

Achraf Fayda est un expert en marketing et stratégie avec plus de 20 ans d’expérience chez The Coca-Cola Company et Centrale Danone. Il est également expert dans le développement des marques à travers des stratégies marketing et commerciales combinées à la gestion des parties prenantes et des écosystèmes.

Il commence sa carrière chez Coca Cola en 2003 en tant que Senior Brand Manager Coca-Cola entre le Maroc et l’Egypte, puis passe en 2007, responsable marketing de catégorie, pour devenir responsable de la stratégie-Mena, en 2011.

En 2013, il est nommé directeur marketing-Afrique du Nord et équatoriale et passe en 2017, directeur de stratégie-Egypte et Afrique du Nord. En 2018, il devient directeur marketing régional-Egypte et Afrique du Nord, un poste qu’il occupe jusqu’en 2021, date à laquelle il quitte la multinationale.

En 2022, il rejoint Centrale Danone en tant que “Chief Marketing Officer” et joue notamment un rôle important dans le redressement de l’activité en 2023.

Achraf Fayda a construit son expérience professionnelle dans les stratégies marketing et commerciales avec une vraie expérience en leadership grâce à la gestion de grandes équipes dans des structures dans des zones géographiques multi-pays et dans divers environnements culturels.

Achraf Fayda et les équipes de l’ONMT sont aujourd’hui déterminés et engagés de faire perdurer la lumière de “Kingdom of Light” et de son corollaire “Light In Action“.

El Hadj A.B.HAIDARA depuis Maroc

