Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la photographie, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO, a procédé, le vendredi 19 août 2022, à la Maison africaine de la photographie (MAP) de Bamako, au lancement officiel des activités du projet « Mali-Jakura, promouvoir les industries culturelles et créatives pour renforcer la paix et la cohésion sociale au Mali ». Durant 6 mois, 52 œuvres seront exposées à Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao.

Outre le ministre de la culture, Andogoly GUINDO, on notait la présence de la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme DEMBELE Madina SISSOKO ; du chef de la MINUSMA, El GhassimWane ; du chef de la délégation de l’Union Européenne au Mali, Bart Ouvry ; du directeur général de la MAP, Tidiani Sangaré et d’autres personnalités à la cérémonie de lancement du projet.

Dans ses mots de bienvenue, le directeur général de la MAP, Tidiani Sangaré, a fait savoir que le projet « Mali-JAKURA » est initié par la Maison africaine de la photographie (MAP), en collaboration avec l’Union des Artistes Plasticiens du Mali (UAPM) et du Syndicat National des professionnels des Métiers de l’Image et du Son du Mali (SYNAPROMIM) et financé par la MINUSMA et l’Agence Suédoise de Développement International (ASDI) à travers l’UNESCO pour un montant de 30 271 000 FCFA.

Selon lui, le projet vise à promouvoir la culture de la paix, la cohésion sociale et la résilience des artistes à travers la sensibilisation et d’éducation des populations, surtout des jeunes aux valeurs sociales, au dialogue interculturel et au vivre ensemble. Par ailleurs, il dira que durant 6 mois, 52 œuvres seront exposées à Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao.

A sa suite, le Chef de Bureau, Représentant de l’UNESCO au Mali, Edmond MOUKALA, le représentant de la coopération suédoise au Mali, M. Richard, le chef de la MINUSMA, El Ghassim Wane, ont tous fait savoir que le projet Mali-Jakura contribuera véritablement à la redynamisation du secteur des arts visuels, la protection et la promotion du patrimoine culturel au service de la culture de la paix et du développement durable du Mali.

Avant de procéder au lancement du projet, le ministre de la culture, Andogoly GUINDO, a rendu un vibrant hommage aux illustres artistes photographes maliens, notamment Seydou Keita, Malick Sidibé, Abdramane Sakaly, Dianko Cissé, Adama Kouyaté, Alioune Bah, et aux photographes du monde entier. Il a rappelé que Bamako organise cette année, la 13ème édition de la Biennale africaine de la photographie « Rencontres de Bamako ».

A ses dires, le Projet « Mali-JAKURA » est bâti autour d’une série d’expositions d’œuvres photographiques et de peintures. Pour lui, le projet Mali-Jakura vise également à dynamiser le secteur des arts visuels au Mali et à renforcer la résilience des artistes photographes et plasticiens face aux multiples crises qui affectent le secteur de la culture au Mali. « Le projet Mali-Jakura, au travers des expositions sur le thème : « l’art, vecteur de résilience, de paix et de cohésion sociale », se propose d’aller à la rencontre des communautés du Mali, pour partager avec elles sa vision du changement, ainsi que la résilience culturelle prônée dans les œuvres exposées.

Ces expositions qui seront présentées non seulement à Bamako, mais également dans certaines capitales régionales du pays, notamment Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, serviront de cadre aux artistes participants pour exprimer leur vision de la culture de la paix et d’inciter les populations à s’ouvrir à nos pratiques, rites, et valeurs culturelles endogènes qui ont longtemps servi de socle à l’édification d’une vie communautaire stable et apaisée », a conclu le ministre GUINDO. Au cours de cette cérémonie de lancement du projet, il y a eu la prestation d’artiste. Ladite cérémonie a pris fin par la visite des œuvres (Photos etc) exposées.

A .Sogodogo

