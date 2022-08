Le projet Donko Ni Maaya mis en œuvre par la GIZ au compte du Ministère allemand des Affaires étrangères, a procédé à la remise des équipements aux quatre centres culturels retenus suite à un appel à proposition. C’était le 09 août au Palais de la Culture sous la présidence du Secrétaire général du département de la culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Hamane Demba Cissé.

Lancé en 2019, le projet « Donko Ni Maaya » a pour objectif de contribuer à la prévention de crise et au renforcement de la cohésion sociale à travers la promotion du secteur culturel au Mali. Le projet soutient la professionnalisation des centres culturels et les initiatives culturelles sur des sujets d’intérêt social qui permettent à la jeunesse de s’exprimer. C’est dans cette optique que les quatre centres culturels à savoir, le Palais de la Culture, le Centre Walaha, le Club Africa et la Galerie Médina, ont reçu des équipements de sonorisation, de lumière et du matériel informatique. Cet appui inclut également la réalisation de programmes culturels ainsi que des réhabilitations.

La directrice du projet Donko Ni Maaya, Mme Magali Moussa, a souligné que la Direction de l’action culturelle bénéficie de plusieurs appuis du projet dans la mise en œuvre du processus permettant de restructurer le secteur de la culture.

Pour l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Mali, Dr Dietrich POHL, les centres culturels jouent un important rôle pour la société malienne et en particulier pour la jeunesse, comme lieu de rencontre, d’inspiration et de réflexion. Il a ajouté par ailleurs, que ces équipements viennent compléter l’appui que le projet Donko Ni Maaya a donné à ces centres l’année dernière afin de leur permettre de diversifier leurs offres culturelles.

Au nom du ministre de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du tourisme, Hamane Demba Cissé, a salué la Coopération allemande pour cette donation qui contribuera à améliorer les conditions de travail des agents des services bénéficiaires. Il a rappelé la bonne santé des liens de coopération entre les deux pays. « Nous ne sommes nullement surpris par ce geste du Projet Donko ni Maaya. Le projet Donko ni Maaya est un partenaire privilégié du département, depuis 2018. Il contribue en effet au développement du secteur de la culture et à l’émergence des industries culturelles au Mali. Il y a deux semaines environ, nous étions au ministère pour réceptionner un équipement de reportage pour le compte de la DNAC. On aurait pu coupler les deux événements, mais ils sont si singuliers que nous avons tenu à faire de chacune des occasions, une fête », a-t-il fait savoir.

Depuis son lancement, le projet Donko Ni Maaya a soutenu 08 centres culturels à Bamako, formé 3 200 jeunes et acteurs sur les thématiques comme l’entreprenariat et le marketing culturels. Il a accompagné la réalisation de 46 initiatives culturelles sur tout le territoire avec 140.000 publics atteints. Il appuie actuellement 05 centres culturels et maisons de jeunes dans la région de Gao.

Bintou Diarra

