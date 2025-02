Ségou Art Festival sur le Niger : La 21è édition dans la convivialité

La foire artisanale et agricole de Ségou est l’une des activités attrayante du festival sur le Niger. Sur le Quai des arts, des milliers de personnes étalent leurs savoir-faire dans l’artisanat, s’y promènent, marchandent, se chevauchent écoutent la musique, dansant…

La foire est un lieu d’échanges et de partage d’expériences. A cette occasion, plusieurs entreprises se font découvrir et proposent leurs produits. Cette année, le prix du ticket d’entrée a augmenté, passant de 200 F CFA à 500 F CFA par rapport à l’année dernière. Malgré la grande foule autour des stands, beaucoup de clients donnent leurs avis sur l’événement.

Pendant une semaine, le savoir-faire de plus de 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et internationaux venus d’une trentaine de pays d’Afrique et d’ailleurs ont été exposés dans les différents stands occupés par les artisans et autres créateurs et vendeurs sur le Quai des arts.

Cette foire constitue l’événement majeur par excellence auquel la population de Ségou ainsi que les visiteurs accordent une grande importance. Elle permet à de nombreuses personnes de quintupler leur revenu mensuel en seulement une semaine. Chacun y trouve son compte.

350 000 visiteurs ont pris part à cette foire sur les berges du fleuve Niger qui en plus des exposants offrait une tribune aux jeunes talents de la musique afin d’y assurer l’animation pendant toute la durée de la foire sur la scène musicale dénommée Scène Biton.

L’une des innovations de la foire de Ségou a été l’aménagement d’un espace de démonstration sur les techniques de production artisanale. L’occasion était toute trouvée également par les organisateurs de penser à booster, à encourager la créativité des artisans et l’émulation entre les exposants en accordant le prix du meilleur stand de par la qualité de ses produits et l’esthétique de son stand.

Maïmouna, vendeuse de bogolan décore son stand de perles, bronze et argent, avec les dessous également. Un stand bien coloré. Pour Maïmouna, cette année, la disposition des stands est mieux organisée mais très chère. Depuis l’année dernière, on a constaté que l’entrée était payante malgré tout, les enfants et les jeunes viennent envahir les lieux et la plupart ce n’est même pas pour acheter.

« En ce qui concerne le marché, la vente est très timide. Les visiteurs apprécient les produits et souvent marchandent jusqu’à abuser de notre gentillesse. Déjà que nous payons le déplacement des produits et articles depuis Bamako mais aussi le stand, les clients doivent penser à ces paramètres pour acheter sans trop discuter afin d’encourager la production artisanale », déplore Maïmouna.

Serigne Thiam est un marchand venu du Sénégal pour cette occasion. Il n’a pas caché sa satisfaction. « Je vends des articles en cuir : des chaussures, des sacs, des portes-feuilles… C’est ma première participation à cette foire. Le marché est très fréquenté, mais nous avons moins de ventes. Mais je suis très content de ce déplacement. J’exhorte les clients à venir visiter nos stands ».

En plein centre du marché, un emplacement avec une décoration bien faite par la vendeuse qui y accroche ses articles de manière à attirer l’attention des visiteurs vers le stand de maman la solution. A quelques mètres déjà de son stand, toute une équipe accueille et prend le temps d’expliquer aux visiteurs l’utilisation des produits, de goûter aux produits avant de les acheter.

Pour Sawdatou Maïga communément appelée maman la solution, les affaires marchent plutôt bien. « Je vends des produits locaux pour le bien-être des femmes et des hommes, car je suis originaire de Ségou. Je suis aussi conseillère conjugale. Les recettes de vente sont plutôt satisfaisantes, je reçois de nombreux clients plus précisément les femmes. »

Tous les soirs, la scène Biton accueillait de nombreux visiteurs à des concerts animés par plusieurs artistes régionaux et nationaux.

Aminata Agaly Yattara

Marie Dembélé

xxx

Micro-Trottoir

Ce que les clients et visiteurs pensent de la foire

Cette année, le prix d’entrée à la foire a encore augmenté. Cette augmentation a laissé beaucoup de festivaliers, précisément la population de Ségou sur leur faim. Des plaintes de part et d’autre, les vendeurs aussi sur le prix des stands. Ils disent leurs points de vue.

Mariam Diarra, ségovienne, visiteuse à la foire :

« Cette année, nous avons eu un peu de changement, car en vrai, il y’a moins d’argent pour les achats. On se débrouille pour avoir quelques articles malgré la cherté de la vie. Mais, nous sommes quand même contents d’être ici ».

Assetou Thiam, visiteuse venue de Mopti :

« Je suis à ma 3e participation au festival. Mais, cette année les produits sont trop chers. L’année dernière, on payait moins. Rien que pour l’entrée on paye jusqu’à 500 FCFA. Tandis que l’entrée était à 200 F CFA en 2024. On n’a pas le choix mais j’espère qu’il y’aura de l’amélioration ».

Souleymane Diarra, visiteur :

« Franchement, cette année tout est au top! On se plaît beaucoup ici. Il y’a de beaux articles, de l’ambiance et plein de bonnes choses. Nous voyons pratiquement toutes les régions ici. Le concert est aussi organisé les petits soirs. Donc, nous sommes vraiment satisfaits ».

Abdoulaye Cissé, Missira Segou, visiteur :

« J’ai vraiment aimé la foire cette année. Parce que j’ai récolté pleins de nouvelles astuces pour les activités. Moi, je construis les stands pour les vendeurs. Depuis le début de cette foire, je ne fais que trouver des clients. J’espère que la même occasion se présentera la prochaine fois ».

Oumy Dagnoko, visiteuse :

« Je viens juste pour le concert au bord de l’eau pour l’ambiance, qui d’ailleurs reste inchangée. Pourtant, elle réunit une multitude de personnes venues de l’extérieur et aussi au-delà de nos frontières ».

Propos recueillis par

Aminata Agaly Yattara

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :