Un Salon d’Art contemporain, le Vestibule Maaya / Maaya blon (Lumbung – Documenta 15), Kôrè Fab Lab, le Forum Maaya Africa-Entrepreneurship, la Foire de Ségou, la musique, la Caravane culturelle pour la paix, les spectacles de théâtre, de danse et de conte, les troupes traditionnelles. Ce sont-là les composantes qui sont au programme de la 18è édition de Ségou’Art/Festival sur le Niger, qui se tiendra du 1er au 6 février 2022.

Le « Maaya » est un concept développé depuis des années par les organisateurs de Ségou’Art-Festival sur le Niger. D’ailleurs c’est ce qui fait la force de Mamou Daffé et les siens dans l’espace culturel malien et international. Pour l’édition 2022, la Commission d’organisation a jugé opportun de retenir le thème « Art et du Maaya ». Cette thématique sera au cœur du quotidien des festivaliers pendant la manifestation prévue pour se tenir du 1er au 6 février prochain, à Ségou. En attendant la tenue de la plus grande manifestation culturelle du Mali, la Commission d’organisation, au cours d’une conférence de presse, au siège de la Fondation du festival, a dévoilée ce à quoi va ressembler cette 18è édition. C’était en présence du représentant du Gouverneur, Abdramane Dembélé, du Maire de la Commune Urbaine de Ségou Nouhoun Diarra.

A l’entame, Attaher Maiga, coordinateur de la manifestation a détaillé les grands axes de la manifestation. Le festival annuel de musique et d’art offrira cette année les activités : Le salon d’art contemporain (Expositions ; Master Class – Workshop) ; Kôrè Fab Lab ; le forum Maaya Africa – Entrepreneurship ; la Caravane culturelle pour la paix ; la foire de Ségou ; le théâtre, le conte, la danse, la musique et la prestation des troupes traditionnelles de Ségou et de Markala.

Un Salon d’Art contemporain

Espace de promotion de l’art contemporain africain, pour le salon d’art contemporain est prévue une exposition internationale de 12 artistes émergents de l’Afrique de l’Ouest. Il est également prévue l’exposition internationale des artistes séniors d’Afrique et d’ailleurs. Les artistes retenus pour cette catégorie sont : Ibrahim Mahama (Ghana), Barthelemy Togouo, (Cameroun) ; Abdoulaye Konaté (Mali), Ky Siriki (Burkina Faso), Janet Goldner (USA), Ghizlane Sahli (Maroc), Oumar Ball (Mauritanie…)

Les organisateurs ont programmé entre autres : une quarantaine d’expositions OFF à travers la ville de Ségou ; un Master Class avec Simon Njami (Cameroun) et Yakouba Konaté (RCI) ; un Atelier d’art plastique pour les enfants, qui sera animé par Souleymane Ouologuem. A ceux-ci s’ajoutent une exposition de 8 galeries d’art du Mali et d’ailleurs, sans oublier le « Mur de marionnettes » de Yaya Coulibaly. Ce chapitre sera clôturé avec une causerie-débat sur les perspectives de l’art contemporain africain avec Alicia Knock.

Vestibule Maaya / Maaya blon (Lumbung – Documenta 15)

Dans le cadre de sa participation à documenta 15 à Kassel en juin 2022, et en qualité de membre du collectif international dénommé Lumbung, la Fondation Festival sur le Niger et son écosystème, a souligné le coordinateur dudit forum, Djibril Guissé « travaillent sur plusieurs créations artistiques pour montrer la richesse et la diversité culturelle du Mali à travers les valeurs du Maaya ». C’est dans cette optique qu’elle a mis en place le Vestibule « Maaya ou Maaya Blon », traditionnellement un espace multifonctionnel faisant référence aux notions d’accueil et d’hospitalité. « Il s’agit de faire le lien entre Arts et Maaya, entre tradition et modernité, entre l’art traditionnel et l’art contemporain à travers un spectacle pluridisciplinaire, des expositions d’art, des projections de films, des performances, etc. ». A l’en croire, l’avant-première du vestibule Maaya sera l’une des attractions majeures de l’édition 2022 de Ségou’ Art – Festival sur le Niger 2022.

Kôrè Fab Lab

La 3e composante de la manifestation est le Korè Fab Lab. Aux dires de M. Maiga Kôrè Fab Lab permettra de diffuser des court-métrages de sensibilisation sur la citoyenneté, les enjeux liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la scolarisation des filles et les valeurs sociétales dans les quartiers de Ségou. Kôrè Fab-Lab est aussi le laboratoire d’incubation et d’innovation pour les industries créatives de l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) qui offre des formations, de l’assistance et de la promotion aux jeunes porteurs de projet à travers le Programme Kôrè-Qualité pendant toute l’année et la Foire aux innovateurs durant Ségou’ Art – Festival sur le Niger. « Il sert également d’espace de rencontre, de création collaborative, de conseil, de coaching et de promotion pour les jeunes entrepreneurs porteurs de projets qui sont dans le domaine de l’innovation technologique, le design, les industries culturelles et créatives ».

Forum Maaya Africa – Entrepreneurship

Quant au « Forum Maaya Africa », il est une rencontre internationale qui consiste à regrouper les jeunes entrepreneurs du continent africain et d’ailleurs pour échanger pendant deux jours sur les modèles innovants d’entrepreneuriats en Afrique et ailleurs. Son objectif est de célébrer les modèles innovants d’entrepreneuriats et de promouvoir la digitalisation accrue des industries culturelles et créatives en Afrique et au-delà. Le forum s’articulera autour des activités : les Tables-rondes ; les thématiques TED Maaya Africa (Récits des entrepreneurs innovants d’Afrique et d’ailleurs) et les Showcases.

La foire de Ségou

Considéré parmi les composantes phares de Ségou’Art-festival sur le Niger, la foire se Ségou, selon Mme Bintou Bouaré se tiendra du 1er au 7 Février 2022, au Quai des Arts, sur les berges du fleuve Niger. Pour la responsable de la foire, « pendant une semaine, il est attendu la participation de plus de 200 000 visiteurs sur les berges du fleuve Niger avec environs 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et internationaux en provenance d’une trentaine de pays d’Afrique et d’ailleurs. « Pendant que va se tenir la foire, une scène musicale dénommée Scène Biton et dédiée aux artistes émergents permettra d’assurer l’animation ».

Caravane culturelle pour la paix

Ce n’est pas tout. Ségou’Art 2022, c’est aussi la Caravane Culturelle pour la Paix. Pour son coordinateur, Mohamed Doumbia, il est un projet Sahélo-transsaharien créatif et conscient, soutenant la paix, la tolérance et la solidarité au Sahara et dans la région du Sahel. Elle a été créée en 2014 par trois festivals : le Festival Taragalte (M’Hamid Elghizlane, Maroc), le Festival sur le Niger (Ségou, Mali) et le Festival au Désert (Tombouctou, Mali). Pour cette neuvième édition de la Caravane Culturelle pour la Paix. Les activités phares retenues pour cette composante, a révélé M. Doumbia, est la tenue d’une grande exposition muséale sur le thème : « Quand les communautés du Mali fêtent… » ; les rencontres communautaires autour d’une cérémonie de thé et de la diversité gastronomique du Mali et des pays invités et enfin la nuit de la diversité culturelle à travers un concert géant de musique avec les artistes du Mali et d’ailleurs.

Musique

Justement pour la programmation musicale de la 18ème édition de Ségou’ Art, confie Attaher Maiga, plusieurs artistes de hautes factures se produiront la scène Biton sur les berges du fleuve Niger. Compte tenu de la situation du pays, les organisateurs ont décidé de rendre gratuite les entrées aux concerts pendant le festival. Pour les trois Nuit de concerts géants, des grosses pointures de la musique malienne sont attendues. En tête s’affiche le jeune prodige de la musique malienne et africaine, l’inévitable Sidiki Diabaté ; Vieux Farka Touré. L’artiste en vogue de la musique malienne, Biguini Gagaga sera de la partie. Les amateurs de blues ne seront pas sevrés. Cheick Tidiane Seck, Samba Touré, Songhoi Blues agrémenteront les soirées. Mariam Koné va nous faire revivre son talent de grand artiste. A ceux-ci s’ajoutent des artistes en herbes notamment des rappeurs.

Spectacles de théâtre, de danse et de conte, troupes traditionnelles

Il est attendu des soirées de théâtre, de conte et de danse au Centre Culturel Kôrè, avec des artistes locaux, nationaux et internationaux.

Enfin, plusieurs manifestations traditionnelles et populaires auront lieu sur plusieurs sites à Ségou. Parmi ces manifestations on aura entre autres : Le Baara, la Course de Pirogues ; les Souffleurs de Balan ; les Kôrèdugaw ; Les Masques Dogon ; les Marionnettes (Markala, Pelengana) ; le Tindé (danse & musique Touareg).

Sur l’aspect sécuritaire, le coordinateur de Ségou’Art a laissé entendre que les dispositions sont prises afin que le festival se déroule dans les conditions les meilleures.

A moins de 24 heures du début de la manifestation, tout est fin prêt pour que la fête soit belle !

Mamadou Sidibé

(avec Ségou’Art)

