‘’Souvenirs et réflexions d’un missionnaire au Mali (1965-2009)’’ : Le récit autobiographique du Père Charles Bailleul, le ‘’Bambara blanc’’

Les éditions cauris livres viennent de lancer sur le marché malien le livre ‘’les Souvenirs et réflexions d’un missionnaire au Mali (1965-2009)’’. Un livre de 328 pages racontant les pérégrinations d’un homme de Dieu au service des autres. Le père Charles Bailleul raconte sa passion pour les gens, pour la nature et son investissement dans l’étude de la langue bambara, un travail sans relâche trouvant sa source dans la voie chrétienne.

Né à Lille en 1927, dans une famille chrétienne unie, il formule le vœu secret à 10 ans de devenir missionnaire. A sa sortie, fin 1965, il prend la route pour le Mali où il y restera jusqu’en 2009. Sa vie, ses actions, ses recherches seront ancrées principalement dans le milieu bambara. C’est presqu’un demi-siècle d’une vie au service de la religion qui nous est relaté dans cet ouvrage.

Pendant 44 ans, au Mali, chez les Bambaras, l’auteur contribue à répandre la religion catholique, avec dévotion et abnégation tout en enseignant la langue de ses hôtes aux missionnaires et religieux venant des quatre coins du monde. Ce livre témoigne des pérégrinations d’un homme de Dieu au service des autres. Il raconte sa passion pour les gens, pour la nature et son investissement dans l’étude de la langue bambara, un travail sans relâche trouvant sa source dans la voie chrétienne. Les gens désireux de posséder le livre doivent payer la somme de 12 500 FCFA et peuvent la commander auprès de leur libraire habituelle ou sur les sites de ventes en ligne, en communiquant le titre exact ou le numéro ISBN que voici 978-99952-60-46-0.

MSD

Commentaires via Facebook :