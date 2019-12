Telerealité « Instant The » : La 2è saison à l’horizon !

L’émission télévisée sur la citoyenneté « Instant Thé »se prépare activement. L’appel à la candidature de cette émission est prévu, du 18 novembre au 20 décembre prochain 2019, pour la 2è saison.

Initié en 2017 par l’association Cultu’Elles en partenariat avec Spirit Mc Cann et Banko, cette émission de téléréalité, avec comme slogan : « Boire du thé et agir », a pour objectif de faire des jeunes grins des acteurs d’un vrai changement et des auditeurs citoyens de leur quartier/commune garant du bien-être de la population et de la bonne gouvernance.

Après une première expérience, « Instant Thé » revient des innovations. L’émission mettre en compétition les jeunes âgés de 18 à 30ans autour des projets de développement participatif.

L’appel à candidature est lancé du 18 novembre au 20 décembre 2019. Et pour cette seconde édition, les organisateurs annoncent de nouvelles rubriques : Grin Paw dont l’objectif est de créer l’interaction entre les jeunes des régions du Mali du nord au sud. Cette rubrique prévoit la diffusion des vidéo sur les réseaux sociaux pour appréciation du public virtuel pour la sélection de la meilleure vidéo de la semaine « vidéo A dan ».

Autre innovation ? « OKELE DO (This is it) », il s’agit de mini reportages réalisés par les grins sur leur quotidien. Cette production vise à connecter le grin au public. Pour cette nouvelle saison, la diaspora va jouer un grand rôle en parrainant les jeunes. L’Instant Thé est toute une diversité dans un format artistique, des causeries débats et show.

L’émission sera l’occasion pour les 10 grins qui vont y participer, de bénéficier de l’assistance des coachs et présenter leur projet. Ces grins devraient prouver leur capacité d’intéresser leurs communautés à leurs projets, et de lever des fonds pour sa réalisation.

Les gagnants se verront financés et accompagnés dans la réalisation de leur projet.

Mohamed Sylla

Commentaires via Facebook :