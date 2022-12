“Cette initiative me paraît tout à fait saugrenue et à la limite irréaliste et inefficace”. Au micro de Sputnik, Dr Bakary Traoré, expert en relations internationales et en géopolitique à la Mission d’appui à la refondation de l’État (MARE) du Mali s’est montré plutôt sceptique vis-à-vis de l’annonce des chefs des États membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du lancement d’une force régionale face aux djihadistes et contre les coups d’État.