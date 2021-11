Malgré les récentes sanctions ciblées de la CEDEAO contre les autorités de la transition, plus que laborieuse, en cours au Mali, le gouvernement du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga fonce tout droit vers la tenue des fameuses « assises nationales de la refondation » censées donner le chronogramme électoral.

– maliweb.net– Apparemment, le gouvernement de Transition du Mali n’est pas disposé à rectifier le tir face à la position de la CEDEAO quant au processus électoral de fin de cette période transitoire.

En effet, quand l’organisation sous-régionale sollicite la démonstration au moins d’une bonne foi sur sa volonté de conduire la transition en cours rapidement vers son terme, à travers des élections générales, Bamako semble faire la sourde oreille. Car, pour le gouvernement Choguel Maïga, en plus de la crise sécuritaire, il faut nécessairement passer par les « assises nationales de la refondation » pour adopter des réformes avant les élections. Ce qui veut dire que même si l’on parvient aujourd’hui à améliorer le contexte sécuritaire du pays, il n’est pas question de tenir des élections sans au préalable organiser ces assises. C’est pourquoi le Premier ministre ne vit et ne parle que de ces assises à chacune de ses sorties, comme pour dire qu’il faut à tout prix tenir cette rencontre, dont l’opportunité est, du reste, contestée par une partie des forces vives du pays.

Tout au moins, l’on s’attendait que le chef du gouvernement mette un peu d’eau dans son bissap, en instruisant la publication, ne serait-ce que d’un chronogramme prévisionnel susceptible d’être modifié ou validé par le forum, attendu en fin décembre. Rien n’y fit. Alors que c’est l’exigence de la CEDEAO qui, selon les experts, ne veut pas que l’attentisme actuel « persiste » pour devoir « examiner » la possibilité de prendre « des sanctions supplémentaires » contre le Mali.

L’on se demande alors pour quel objectif, les plus hautes autorités du Mali semblent maintenir cette posture d’indépendance, voire de fronde à l’égard de la CEDEAO. Pourquoi le duo Assimi-Choguel ne redoute-il pas les menaces de sanctions supplémentaires brandies par la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’organisation commune ? Pourquoi le gouvernement de Transition ne peut-il pas lâcher du lest en montrant une volonté de flexibilité quelconque sur l’agenda électoral? Pourquoi par exemple dans sa lettre indiquant l’impossibilité de tenir les élections générales en février 2022, le gouvernement n’a-t-il pas proposé de nouvelles dates indicatives avec des arguments convaincants sur les contraintes réelles du terrain?

Quand on sait qu’après la prise des sanctions restrictives de gel des avoirs et d’interdictions de voyages, le gouvernement annonce « regretter » ces mesures, l’on est tenté d’accuser nos gouvernants de légèretés et de négligences coupables. Le Colonel Assimi Goïta et ses frères d’armes n’ont dépêché des émissaires que vers deux présidents, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire et Roch Marc-Christian Kaboré du Burkina Faso du Burkina Faso à quelques heures du sommet du dimanche 7 novembre dernier. Le plaidoyer diplomatique n’a donc pas été de haute facture et n’a pas pu faire éviter ces premières sanctions.

Dès lors, il est hautement souhaitable que tout soit mis en œuvre pour qu’avant le prochain sommet d’évaluation de la situation, le 12 décembre prochain, le chef de l’Etat et son Premier ministre fassent feu de tout bois pour éviter que le pays ne soit sanctionné, juste pour leur intransigeance à ne pas céder face aux pressions fortes. Car, il serait maladroit voire suicidaire de vouloir défier l’organisation communautaire aller à des sanctions économiques contre un peuple malien déjà meurtri, ne sachant plus à quel saint se vouer. Surtout qu’il ne sert à rien de parler de « refondation » et de « réformes politico-institutionnelles», si celles-ci doivent passer au travers de sanctions asphyxiant un Mali enclavé et privé de tout accompagnement. Et cela, le duo Assimi-Choguel doivent se l’inscrire sur leur cœur de patriotes. Ce qui peut leur éviter des déboires imprévisibles. Boubou SIDIBE/maliweb.net

