Le FAMOC s’inscrit dans le programme thématique « Coexistence pacifique » qui constitue un des trois programmes thématiques du Programme pays du Royaume du Danemark (2017- 2022) pour le Mali.

L’objectif du programme « Coexistence Pacifique » est de « promouvoir une société malienne plus pacifique, résiliente et respectueuse des droits humains ». L’objectif global du FAMOC est de contribuer à cela en favorisant un effet de synergie entre les acteurs de la société civile les plus susceptibles de jouer le rôle de moteurs du changement en matière de promotion des droits humains, de leadership, de citoyenneté active et de médias de paix.

L’objectif global se décline en deux effets directs à savoir :

Effet direct 1 : La société civile malienne et en particulier les organisations motrices de changement des jeunes et des médias jouent un rôle de premier plan dans la promotion de la citoyenneté, de la gouvernance inclusive, des droits humains, et de la prévention contre l’extrémisme violent.

Effet direct 2 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) opère conformément à son mandat et conformément aux principes de Paris relatifs aux statuts et au fonctionnement des institutions nationales des Droits de l’Homme.

Le programme se déroule aujourd’hui dans le contexte de transition que vit le Mali depuis le 18 Août 2020. Par essence, une transition est un moment charnière qui peut être un tournant historique positif pour des réformes dans un pays ou, au contraire, une nouvelle période d’instabilité et d’insécurité dudit pays.

Le présent appel à manifestation d’intérêts s’inscrit dans l’appui à la transition en cours au Mali. Il vise les projets ayant un fort potentiel d’innovation ciblant les Extrants 1, 2 ou 3 dans les thématiques de la citoyenneté active, de la gouvernance inclusive, de la prévention et de la lutte contre l’extrémisme violent. Il s’agit de projets innovants, notamment par leur approche et/ou l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de la communication pour atteindre leurs cibles susceptibles de contribuer à la stabilisation et à la pacification du pays.

Il concerne les extrants 1, 2 et 3. Il est ouvert à toutes les organisations de la société civile et organes de médias formels ou informels ainsi qu’à toutes personnes physiques qui désireraient y participer y compris les anciens bénéficiaires du FAMOC.

La durée des projets ainsi que le plafond des subventions demandés varient en fonction du guichet concerné :

GUICHETS DUREE MONTANTS EN FRANC CFA par organisation/ projet B 1 2 ans (max) De 70.500.000 à 130.750.000 B 2 1 an (max) De 17.700.000 à 70.499.000 C 6 mois (max) De 5.000.000 à 17.699. 000

Pour toutes informations complémentaires, veuillez-vous référer au site web du FAMOC : www.famoc.org ou nous envoyer un mail à l’email suivant : [email protected] .

Les Manifestations d’Intérêts seront soumises par Email sous format numérique. L’email précisera :

en objet : le numéro de référence de la Manifestation d’Intérêts et le Guichet ciblé ;

dans le champ du texte de la messagerie la mention « Veuillez trouver en pièce(s) jointe(s) la réponse à la Manifestation d’Intérêt ci-dessus cité en objet et le nom complet et l’adresse du demandeur, ainsi que le Guichet ciblé ». Le format électronique de la Manifestation d’Intérêts doit être joint au mail.

Les candidats doivent vérifier que leur formulaire de Manifestation d’Intérêts est correctement rempli et complet. Le formulaire de manifestation disponible sur le site web du FAMOC www.famoc.org doit être rédigé en français et transmis en version Word à [email protected] du Lundi 14 décembre 2020 au Dimanche 03 janvier 2021 à 00 heure au plus tard.

Les demandes envoyées par tout autre moyen en dehors de ceux mentionnés ci-dessus ou livrées à d’autres adresses seront rejetées.

Les Manifestations d’Intérêts incomplètes ou reçues après la date et l’heure limites ne seront pas prises en compte.

Chaque demandeur soumet une seule Manifestation d’Intérêts dans un seul guichet. Le demandeur qui soumet plusieurs Manifestations d’Intérêts dans un ou plusieurs guichets est purement et simplement éliminé.

Les manifestations d’intérêts soumises seront analysées par une équipe d’évaluateurs externes. Seuls les postulants dont les manifestations d’intérêts seront retenues pour leur pertinence en fonction des thématiques du FAMOC et du contexte national et/ou local à cette étape seront appelés à soumettre une demande de subvention complète.

Commentaires via Facebook :