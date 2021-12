Bamako, le 4 décembre 2021 – Le 3 décembre, plus de 30 civils, y compris des femmes et des enfants, qui étaient à bord d’un véhicule les transportant au marché hebdomadaire de Bandiagara, ont été tués lors d’une attaque perpétrée par des éléments armés. Celle-ci a eu lieu aux environs du village de Songho, sur l’axe Songho-Bandiagara, dans le Centre du Mali. Plus de 18 autres personnes ont également été blessées.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, El-Ghassim WANE, condamne avec fermeté cette attaque ignoble. Il présente les condoléances de la MINUSMA aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il réitère la solidarité continue de la Mission avec les populations du Centre du Mali, qui continuent de payer un lourd tribut à la violence multiforme qui frappe cette région depuis quelques années, ainsi qu’avec le Gouvernement et l’ensemble du peuple malien.

« Cette attaque délibérée contre des civils, qui constitue une atteinte grave au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire, met une fois de plus en relief l’urgence de la restauration durable de la sécurité et de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire malien », a indiqué Monsieur WANE. Dans ce contexte, la MINUSMA salue les efforts engagés par les autorités maliennes en vue de l’élaboration d’une stratégie de stabilisation du Centre et continuera à apporter tout l’appui nécessaire tant pour la finalisation de cette stratégie que pour sa mise en œuvre, et ce conformément aux demandes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le représentant spécial a réaffirmé l’engagement de la MINUSMA à continuellement œuvrer à l’optimisation de son action de protection des populations civiles, en soutien aux efforts du Gouvernement malien.

Source : Minusma

