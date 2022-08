Le Mali est parmi plus de 47 pays et organisations régionales à recevoir des fonds pour sauver des vies à travers des interventions d’urgence et pour atténuer une nouvelle augmentation de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition en raison de la hausse des prix des aliments, des engrais et du carburant.

La hausse des prix des aliments, des engrais et du carburant au Mali et dans toute l’Afrique subsaharienne nuit aux Maliens et leur rend la vie plus difficile. Cette hausse des prix aggrave les problèmes de développement et les urgences humanitaires. Dans le cadre de la contribution de 2,76 milliards de dollars (1 766 milliards de FCFA) récemment annoncé par le gouvernement américain pour faire face à la crise alimentaire mondiale, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) prévoit de fournir 32 millions de dollars (20,5 milliards de FCFA) de nouvelles ressources au Mali pour protéger les populations vulnérables de l’escalade de la crise exacerbée par l’invasion provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie.

Alors que Vladimir Poutine a pris la nourriture en otage et a aggravé ces problèmes, les États-Unis mènent un effort mondial pour lutter contre l’insécurité alimentaire causée par l’attaque inadmissible de Poutine contre l’Ukraine. Ici au Mali, l’USAID programmera 15 millions de dollars (9,6 milliards de francs CFA) au Programme alimentaire mondial (PAM), à l’UNICEF, à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) pour répondre aux besoins immédiats des citoyens les plus vulnérables du Mali.

Ce financement humanitaire d’urgence contribuera à faire en sorte que les populations touchées par la crise puissent satisfaire leurs besoins alimentaires de base grâce à des transferts monétaires et des bons alimentaires couvrant près de 200 000 Maliens vulnérables, dont 40 000 déplacés internes. Un nouveau financement humanitaire du peuple américain au système des Nations Unies au Mali assurera la détection et le traitement précoces des cas de malnutrition aiguë sévère grâce au dépistage de 100 000 enfants de moins de cinq ans et de 10 000 mères et gardiennes d’enfants, y compris des femmes enceintes. Les fonds seront également utilisés pour acheter 350 tonnes d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) pour les enfants souffrant de malnutrition, leur donnant les nutriments vitaux dont ils ont besoin pour récupérer.

Ce nouveau financement vient s’ajouter à notre budget de l’année en cours pour l’aide humanitaire au Mali de 75 millions de dollars (48 milliards de FCFA). Ces fonds renforceront le système d’alerte précoce du gouvernement pour la sécurité alimentaire tout en intensifiant notre soutien existant au système de santé du Mali et aux agents de santé communautaires alors qu’ils détectent et traitent la malnutrition.

En plus de la nouvelle aide humanitaire, l’USAID fournira 17 millions de dollars (10,9 milliards de FCFA), sous réserve de la disponibilité des fonds, pour aider les Maliens à répondre à leurs propres besoins de développement et à renforcer leur sécurité alimentaire en tant que nation. L’USAID soutient l’agriculture au Mali depuis 1961 et finance l’agriculture via Feed the Future depuis 2013. Cette année, les États-Unis avaient déjà prévu 20 millions de dollars (12,8 milliards de FCFA) pour soutenir la production et la commercialisation agricoles.

Ce nouveau financement agricole de 17 millions de dollars (10,9 milliards de francs CFA) atteindra 300 000 ménages maliens supplémentaires, élargissant la portée géographique et l’impact du programme Feed the Future actuel à Sikasso, Koutiala, Bougouni, Mopti, Bandiagara, Douentza et Tombouctou. Les fonds seront utilisés pour distribuer des intrants tels que des engrais et des semences améliorées et contribueront à accroître l’accès et la disponibilité d’aliments nutritifs pour les plus vulnérables du Mali, notamment les jeunes défavorisés, les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de cinq ans.

Les nouveaux fonds agricoles aideront également les agriculteurs à maintenir leurs stocks alimentaires, à réduire la pauvreté, à accroître la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes et prévenir et atténuer les conflits. Enfin, le nouveau financement agricole d’urgence du peuple américain aidera le Mali à devenir plus sécurisé et résilient aux chocs en augmentant la production de céréales telles que le maïs, le mil, le fonio, le riz et le sorgho, ainsi que le bétail, y compris la volaille et les petits ruminants.

Selon l’ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis B. Hankins, « les États-Unis sont le plus grand donateur bilatéral du Mali. Nous travaillons avec divers partenaires pour renforcer les capacités afin que les Maliens puissent assurer leur propre sécurité alimentaire. Les agriculteurs maliens, les éleveurs maliens et les consommateurs maliens sont parmi les victimes les moins visibles de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Cette nouvelle aide de 32 millions de dollars des États-Unis aidera les Maliens à faire face aux impacts considérables d’une situation qu’ils n’ont pas créée.

L’engagement du président Joe Biden de fournir 2,76 milliards de dollars (1 766 milliards de FCFA) en ressources supplémentaires pour la sécurité alimentaire du gouvernement américain lors du Sommet des dirigeants du G7 en Allemagne représente plus de la moitié des 4,5 milliards de dollars et plus (2 880 milliards de FCFA) en ressources supplémentaires que les dirigeants du G7 se sont engagés pour assurer la sécurité alimentaire mondiale lors du Sommet. Les fonds promis porteront l’investissement total des États-Unis pour faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire à 5,56 milliards de dollars (3 558 milliards de FCFA) depuis le début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022.

###

Pour plus d’information, veuillez contacter:

Bureau de presse de l’Ambassade / ACI 2000 Rue 243 Porte 297 / Bamako, Mali

Tel : 20 70 24 24 /20 70 24 26 / Fax : 20 70 24 79 / Email : [email protected]

Site Web: https://ml.usembassy.gov/

Commentaires via Facebook :