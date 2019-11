Le Gouvernement de la République du Mali apporte un démenti formel à des rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux, faisant état de la prise de blindés des FAMa par des terroristes.

Le Gouvernement appelle la population à plus de vigilance face à ces campagnes d’intoxication et de manipulation de l’opinion, à travers la diffusion d’informations erronées qui n’ont d’autre but que de saper le moral de nos vaillants soldats.

Par contre, le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion publique nationale et internationale que les Forces de Défense et de Sécurité du Mali ont engagé, conformément aux instructions du chef suprême des Armées, une offensive de grande envergure contre les bases terroristes, dans certaines localités de la région de Mopti. Le bilan des opérations, fait état de plusieurs terroristes neutralisés, d’importants dégâts matériels dont des véhicules et motos détruits. Les fouilles ont permis également de retrouver sur les lieux, des cartes d’identité de plusieurs nationalités et des effets militaires.

Le Gouvernement de la République du Mali informe que ces opérations ont été conjointement menées par les hommes de la 6ème Région militaire de Sevaré et l’Armée de l’Air du Mali.

Le Gouvernement du Mali félicite les FAMa pour cette nouvelle stratégie d’attaque qui illustre, à suffisance, leur grande détermination à redonner confiance à notre peuple ; à faire honneur au serment sacré du Soldat et à la mémoire des frères d’armes tombés sur le champ de l’honneur pour la Patrie.

Le Gouvernement de la République du Mali invite l’ensemble du Peuple malien à soutenir, à accompagner et à encourager nos FAMa, dans ce combat sacré contre les forces obscurantistes qui œuvrent à mettre en mal notre vivre ensemble et la libre circulation des personnes et de leurs biens dans notre pays.

Bamako, le 11 novembre 2019

Le Ministre de la Communication,

Chargé des Relations avec les Institutions,

Porte-parole du Gouvernement,

Yaya SANGARÉ

