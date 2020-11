SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

N° /PASEM/EDM-SA/ATD/ab/fkb/2020

Sélection de Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

SERVICE de CONSULTANTS POUR L’AUDIT EXTERNE DES COMPTES DU PROJET

(excercices 2020, 2021 et 2022)

Financement : IDA

Numéro du crédit : IDA 6457-ML

Numéro du don : IDA D496-ML

Numéro d’identification du projet : P166796

Numéro de référence (selon le Plan de Passation des Marchés): ligne CS-REF-14-Services de consultants

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement d’un montant équivalant à US$ 150 millions pour financer le Projet d’Amélioration du Secteur de l’Electricité au Mali (PASEM), et il a l’intention d’utiliser les fonds pour régler les paiements prévus au titre du Service de consultant pour l’audit externe des comptes du projet (exercices 2020, 2021 et 2022) pour le compte du Projet PASEM /ENERGIE DU MALI SA.

Les services de Consultant pour « l’audit externe des comptes du projet (exercice 2020, 2021, 2022) ».

L’objectif des services est de présenter une opinion professionnelle sur la situation financière du projet à la fin de chaque année, ainsi que sur les fonds reçus et les dépenses effectuées au cours des exercices 2020, 2021 et 2022 ainsi qu’il ressort des états financiers du projet. Lors de la réalisation de l’audit, il importera tout particulièrement de s’assurer que :

Toutes les ressources extérieures ont été employées conformément aux dispositions du protocole d’Accord, dans un souci d’économie et d’efficience et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

Les biens, travaux et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux dispositions de l’Accord de financement ;

Tous les dossiers, comptes et écritures ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au projet. Il devrait exister des relations de correspondances évidentes entre les livres de compte et les rapports présentés à la banque mondiale ;

Les comptes du projet ont été préparés sur la base de l’application systématique des normes comptables internationales pertinentes ; ils donnent une image fidèle de la situation financière du projet à la fin de chaque année ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l’exercice.

La période prévue pour le démarrage des services du consultant est mars 2020.

Le PASEM invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

Avoir une expérience générale d’au moins cinq (05) ans en audit et contrôle des comptes en tant que cabinet ;

Avoir exécuté au moins cinq (05) missions d’audit similaires des projets/programmes sur financement de la banque mondiale et d’autres partenaires au développement.

Au moins cinq (05) ans d’existence légale en matière de conduite d’audit des comptes des projets d’infrastructures (Eau potable, route, énergie, irrigation, etc.) ;

Avoir travaillé dans la profession de révision des comptes et être régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts Comptables reconnu sur le plan international par l’IFAC ou la FIDEF (attestation ou certificat d’affiliation à fournir) ;

Avoir des expériences confirmées dans la conduite d’audit financier des projets de développement acceptable par l’IDA (attestation de bonne fin à fournir).

Ces expériences doivent être attestées, soit par une attestation de bonne exécution, soit par un procès-verbal de réception accompagnée des copies des pages de garde et de signature du contrat correspondant émanant d’organisme public, para public ou international. En cas d’égalité, le nombre de missions d’audit similaires élevé sera retenu.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.14 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés applicable aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement, en date de juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018 (le Règlement de Passation des Marchés), relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur les Qualifications du Consultant (QC) telle que décrite dans le nouveau Règlement de Passation des Marchés. Les Consultants donneront des renseignements sur leur expérience et leur qualification en rapport avec la mission.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes de 8 heures à 16 heures du lundi au jeudi et de 08 heures à 12 h 30 le vendredi.

Les termes de références seront mis à la disposition des consultants à leur demande.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, par courrier, ou par courrier électronique (en fichier non modifiable) au plus tard le 03 Décembre 2020 à 10 heures locales et porter expressément la mention « Sélection d’un cabinet pour l’audit externe des comptes du projet PASEM (exercices 2020, 2021 et 2022) ».

Adresse :

PROJET D’AMELIORATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU MALI (PASEM)

Siège Coordination du PASEM/EDM-SA

Badalabougou Rue 23 Porte NC, BPE : 69 Bamako MALI

Tél (00 223) 66 74 69 60 / 66 74 68 74 / 66 74 37 69

E-mail : [email protected] et [email protected]

Les réponses à la manifestation d’intérêt envoyées par courrier électronique doivent nous parvenir sous une forme non modifiable. Pour les documents protégés par un mot de passe, le code d’accès doit être envoyé seulement à l’adresse email de la Coordinatrice du PASEM : [email protected] à la date et à l’heure d’ouverture des offres indiquées dans le présent SMI. Les dossiers, de taille supérieure à 6 Mo, pourront être envoyés par un service de téléchargement libre sur internet.

Bamako le

La Coordinatrice

Alimata Traoré DIABATE

