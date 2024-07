Monsieur le directeur du Journal Aujourd’hui-Mali, il me plait en ma qualité de chargé des relations extérieures de la société DPA (Doucouré Partenaires Agro-industries) de porter à la connaissance de vos lecteurs les précisions suivantes suite à un article paru dans votre édition du 8/04/2023, sous la signature de Kassoum Théra.

En effet le 8 avril 2023, Aujourd’hui-Mali a publié un article repris par beaucoup de sites en ligne intitulé “Affaire des engrais subventionnés par l’état : scandale pour un éventuel paiement de 17 milliards à la société DPA& KO2” DPA société laquelle je représente est mise en cause.

Ledit article fait mention d’un paiement imminent de 17 milliards de francs CFA aux entreprises DPA& KO2 pour des engrais subventionnés non fournis, extorsion de cautions et plaintes de l’alliance des syndicats nationaux Agricole du Mali. Je conteste vivement ces allégations dans la mesure où ces engrais subventionnés sont régis par une procédure et pilotés par les départements de l’agriculture et des finances comme suit :

D’abord un avis de manifestation d’intérêt est lancé en vue de la sélection des fournisseurs professionnels, c’est après seulement que la direction administrative et financière du ministère des finances arrête la liste définitive parmi les différents soumissionnaires en fonction de critères définis. C’est après que la répartition des quantités subventionnées est faite entre les ayant droit.

En cette campagne 2020/2021, plusieurs fournisseurs retenus n’ont pas souhaité exécuté ledit marché pour cause d’arriérés de paiement et la campagne agricole était menacée d’échec et par ricochet une éventuelle famine dans le pays. En son temps le département de l’agriculture a convoqué les fournisseurs pour les intimer de s’exécuter. Ainsi six opérateurs ont accepté de sauver la campagne et le Mali. Le montant alloué aux subventions était de 10 milliards FCFA au lieu de 17 et puis destiné à 6 fournisseurs et non à deux seulement DPA & KO2.

En fin de campagne après quelques rumeurs non fondées dont celles de l’alliance des syndicats nationaux agricoles du Mali, le Vérificateur général s’est saisi du dossier et a interrogé tous les intervenants des fournisseurs aux bénéficiaires. De ces investigations du vérificateur tous les bénéficiaires ont reçu exactement leur quantité en fonction des cautions ou bons. Un seul a prétendu n’avoir rien reçu mais a en sa possession son bon. L’affaire est alors close, pas de malversations tout est conforme. Ce montant à nos jours n’est pas encore réglé pour les différents intervenants, d’ailleurs il est revenu à peu près à 9 milliards. Le rapport du Vérificateur est disponible à cet effet et fait joindre à cette lettre une notification de non-paiement des sommes dues et chaque opérateur concerné en dispose. En outre toute la documentation administrative (avis de manifestation d’intérêt, liste des fournisseurs sélectionnés, décisions, prix repères etc) sont disponibles et pourront être transmis en cas de besoin.

Pour ce faire, je vous demande de publier l’intégralité de ma réponse et ce en vertu de la réglementation en vigueur sur la liberté de presse.

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer Monsieur le directeur mes salutations distinguées.

DPA (Ségou). République du Mali.

Commentaires via Facebook :