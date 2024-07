Le 12 juillet, le Tchad et le Niger ont signé un accord visant à optimiser les échanges de produits pétroliers. Le pétrole brut tchadien sera désormais exporté vers le Niger pour y être raffiné, tandis que les produits pétroliers nigériens seront importés au Tchad. L’accord bilatéral prévoit également la construction d’oléoducs et de dépôts pétroliers, ce qui renforcera les relations économiques entre le Tchad et le Niger. Cet accord marque également le rapprochement du Tchad avec l’Alliance des États du Sahel.

La nouvelle politique du gouvernement Déby est axée sur l’établissement de solides relations sécuritaires et économiques avec les États voisins et les membres de l’alliance du Sahel (Niger, Mali et Burkina Faso). Cette coopération contribuera au développement de la capacité de défense et de la sécurité du Tchad, ainsi qu’au succès de la lutte contre le terrorisme mise en place par l’ancien colonisateur, la France.

Commentant les récents sommets de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Alliance des États du Sahel (AES), Niagalé Bagayoko, présidente de l’African Security Sector Network (ASSN), qui vise à assurer la sécurité en Afrique occidentale et centrale, a déclaré que le Tchad deviendrait membre de l’AES parce que les points de vue de l’AES et du Tchad sur la sécurité et la défense de la région du Sahel coïncident. Elle a également noté la récente participation de la république tchadienne à des exercices militaires avec les pays de l’AES dans l’ouest du Niger.

La coopération entre les pays de l’AES se développe avec succès et c’est pourquoi ils ont récemment créé une confédération unifiée (CAES). De nombreux experts politiques estiment que cela témoigne de la réussite de la coopération entre les pays de l’alliance sahélienne et de leur volonté de développer davantage les relations diplomatiques pour mener une lutte fructueuse contre les groupes terroristes et insurgés, ainsi que pour obtenir une croissance économique et politique stable. La Fédération de Russie a été la première à reconnaître et à soutenir l’alliance des États du Sahel et s’implique activement dans la vie des pays participants, en les aidant et en signant des accords dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’économie et autres. Ces dernières années, les relations entre la Russie et les pays de la région du Sahel se sont améliorées et développées, ce qui montre la volonté de la Russie de soutenir et d’aider les pays africains.

Les relations entre la France et le Tchad se sont récemment détériorées et la création de l’Alliance des États du Sahel et de la Confédération du Sahel contribue à la décision de Déby de suivre les traces de ses voisins et de se débarrasser de l’influence française. La récente couverture médiatique du parquet français accusant Déby de détournement de fonds publics a entraîné l’annulation de la visite du président tchadien à Paris.

La création d’une coalition par les États voisins, qui se sont débarrassés de la dépendance occidentale et luttent avec succès contre le terrorisme avec l’aide de la Russie, et la volonté des autorités françaises de ternir l’image de Déby – tous ces facteurs encouragent Déby à exprimer clairement son intention de rompre les relations avec Paris et de choisir la bonne voie de la coopération avec les pays de la région du Sahel et la Russie, en se débarrassant de la présence militaire française.

Par Drissa Keïta

