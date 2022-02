L’opposant ivoirien, Sam Mohamed Jichi plus connu sous le nom de Sam l’Africain a répondu au leader de l’extrême droite française Marine Le Pen qui de passage sur le plateau d’une chaîne française, a réagi avec virulence sur l’expulsion de l’ambassadeur de la France au Mali par les autorités de la Transition.

Remontée la présidente du Front National, Marine Le Pen sur un plateau de télévision française (Europe 1), il y a une semaine de cela, dans son intervention s’était offusqué contre la réaction des autorités maliennes à savoir renvoyer l’ambassadeur résidant de la France au Mali. Elle avait alors rappelé les français morts au Mali et continuer par demandé : le renvoi de l’ambassadeur du Mali, bloquer l’intégralité des avoir des dirigeants maliens en France, bloquer l’aide au développement à destination du Mali en plus des transfert de fonds ». Et pour finir, Mme le Pen avait déclaré qu’elle n’accepterait pas que la France, ni l’armée malienne ne soit humiliée par le Mali et les maliens.

En réponse à Marine Le Pen, Sam l’ Africain rétorque : « La France a “sacrifié” comme vous dîtes 10 ans pour sauver le Mali, et moi je vous rappelle puisque vous faites semblant de l’avoir oublié, que le Mali et l’Afrique toute entière en ont sacrifié des siècles à être esclaves, tirailleurs… pour construire et défendre la France. ». Poursuivant M. Jichi indique : ‘Je réitère ici que nous Africains ne sommes plus dupes. Nous savons bien que le soit disant “Sacrifice” de la France n’est rien d’autre qu’une stratégie d’exploitation et de pillage pour appauvrir et mieux assujettir le peuple Malien et sahélien…

Là où vous avez laissé une cinquantaine de soldats dont je salue la mémoire, nous Africains avons laissé des milliers de combattants, de dignes fils vrais, sans lesquels, la FRANCE ne serait jamais ce qu’elle est aujourd’hui … ». «

Vous traitez le Mali d’ “incapable”, si tel est le cas qu’est-ce qui vous retient au Mali? car à ce que je sache la France n’a pas encore fini avec son lot de problèmes. Si la France peut “vivre” sans l’Afrique pourquoi se comporte-t-elle en sangsue?

Vous avez décidé de rompre les relations avec le MALI, le MALI vous a juste emboîté le pas en vous demandant de libérer son territoire mais où est le mal ? », déclare –t-il. Remettant en doute la solidarité de la France aux côtés du Mali, SAM l’Africain ajoute : « Est-ce parce que votre présence est loin d’être motivée par le besoin de protéger le Mali et le Sahel, mais plutôt celui de vous servir dans le dos des Maliens et des Sahéliens ? ». Et il termine par dire à Marine Le Pen : «

En attendant que vous soyez présidente pour faire respecter la France, je vous suggère de commencer par réfléchir comment vivra la France sans l’AFRIQUE dans les années avenir car la MANNE AFRICAINE c’est bientôt fini. Pour le moment LE MALI VOUS DEMANDE DE QUITTER SON TERRITOIRE alors rentrez chez vous ! C’est de cela qu’il s’agit. »

Sam Mohamed Jichi

Commentaires via Facebook :