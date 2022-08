Nous avons appris la possibilité de l’intégration de 26 000 éléments des mouvements. Nous ne savons pas si ce chiffre est vrai mais là n’est pas l’important. Ce qui est fondamental est de faire en sorte que ce soit un exercice gagnant pour le Mali dans son ensemble.

A notre humble avis il faut donner à ceux qui seront intégrés une formation pour les rendre compatibles avec les traditions militaires du Mali en leur faisant subir un programme spécial de formation d’intégration où l’acquisition de la fidélité au Mali et la connaissance des réalités sociales économiques et politiques du Mali dans sa diversité seront enseignées. Cela sera un bon moyen d’acquisition du patriotisme et de la loyauté envers le Mali. A la fin de la formation ils prêteront le serment d’allégeance au Mali.

Au demeurant ce texte (serment d’allégeance) devra être diffusé partout et tous les agents de la fonction publique civile ou militaire doivent le connaître dans nos langues nationales et officielles. Celui qui n’est pas d’accord doit démissionner dans les 3 mois après sa diffusion. Passé ce délai toutes celles et tous ceux qui n’auront pas démissionné seront considérés par la loi comme étant assermentés. Désormais pour être fonctionnaire civil ou d’un corps habillé il faudra prêter serment d’allégeance au Mali avant de commencer à travailler.

Serment d’allégeance au Mali

Devant le Peuple malien et devant Dieu de ma foi, je fais librement sans aucune réserve mentale sans aucun agenda caché le serment que je renonce absolument, entièrement et définitivement à toute allégeance et fidélité à toute autre autorité ou organisation ou État étranger dont j’ai été sujet ou militant.

Que je n’obéis qu’aux autorités de l’État du Mali, République une et indivisible, d’une Nation unie dans ses diversités de populations, dans la Foi, la liberté, l’égalité et la justice pour tous ses enfants.

Je jure devant le drapeau qui le représente et la constitution que je défendrai ma patrie, le Mali, au prix de mon sang s’il le faut, contre ses ennemis de l’intérieur et de l’extérieur, avec l’aide de Dieu. Que je sois respecté si j’honore ce serment. Que je sois puni par la loi et honni si je le trahis.

J’ai juré ! Que Dieu m’aide, Qu’Il bénisse le Mali dans une Afrique unie et en paix.

Notre identité commune nous a permis de bâtir une vraie Nation, la Nation Malienne. En effet, notre Nation est riche d’une histoire dont nous sommes fiers. Elle a toujours façonné notre volonté de vivre ensemble, de bâtir une destinée commune. La Nation malienne se vit à travers des symboles de nos valeurs et de notre culture. C’est pourquoi nous œuvrons pour une harmonisation républicaine de notre démocratie liée aux composantes de notre culture et à notre identité. Nos valeurs sont celles de la République Malienne : L’allégeance à l’action collective (une foi) d’une nation unie (un peuple) pour la construction nationale (un But). Nous devons tous agir pour le rayonnement du Mali dans le monde, pour la pérennité de la nation malienne, de son identité et de sa culture. Il est de notre devoir de faire émerger un système politique meilleur, nourri des valeurs et des structures sociales et culturelles maliennes.

Cheick Boucadry Traoré

