L’Afrique est le berceau de l’humanité et de la civilisation, et un continent d’avenir ou plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Depuis plus de deux décennies, elle connaît une croissance économique moyenne de 4% par an. Cependant, le développement durable tarde à se manifester dû sûrement au manque de vision et à l’instabilité politique et ses déterminants. Après réflexion, nous pensons qu’il est temps que l’Africain fasse face à ses propres insécurités et une lutte contre soi-même.

Il est évident que l’esclavage et la colonisation ont laissé de profondes insécurités chez les Africains et leurs descendants à travers le monde. Nous savons que nous ne sommes pas nés avec ces insécurités profondément ancrées. Ils nous ont été infligés. Ce sont sûrement les conséquences de la manière dont nos populations ont été traitées depuis ces périodes sombres de notre histoire qui influencent par la suite la façon dont nous agissons dans nos interactions sociales ou nos relations avec les autres groupes raciaux et ethniques du monde.

Alors, il est temps de nous mettre au défi de nous remettre en question afin de trouver notre vraie nature et nos vraies valeurs, et de devenir l’Africain dont nos ancêtres précoloniaux seraient fiers. Ce sera une expérience difficile, mais nous devons nous remettre en question et la vivre car c’est une opportunité de nous retrouver enfin et de devenir meilleurs. Nous revendiquons haut et fort notre indépendance. Par conséquent, nous ne pouvons pas continuer à blâmer le passé et les autres pour tous nos problèmes. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de vivre dans notre passé. Tirons-en plutôt leçon et construisons un avenir meilleur.

Faisons-le ensemble ! Faisons face à nous-mêmes avec courage et retrouvons-nous. Surmontons la situation et assurons un avenir meilleur aux prochaines générations d’Africains.

Cheick Boucadry Traore

