L’Association le GRAIN organise un Dîner-débat autour de l’ouvrage de Monsieur le Ministre Ousmane SY « Au fil de mes convictions sur le Mali d’hier et d’aujourd’hui ».

Le Groupe de Réflexions, d’Actions et d’Initiatives Novatrices (GRAIN) est une association de la société civile, qui se veut un espace de réflexion, indépendant et non partisan. Ses membres mettent en commun leurs expériences et connaissances afin de formuler des propositions de réponses aux défis auxquels le Mali est confronté.

Le GRAIN souhaite s’inscrire dans le débat public et être une force de proposition.

Le dernier ouvrage de Monsieur le Ministre Ousmane SY, membre du GRAIN intitulé « Au fil de mes convictions sur le Mali d’hier et d’aujourd’hui », a donné lieu à un Diner débat, occasion de se pencher sur les maux du Mali.

Ainsi après le mot de bienvenue de la Présidente du GRAIN, Maître Fatoumata SIDIBE-DIARRA, un message a été délivré par Monsieur le Président Mossadeck BALLY son prédécesseur.

Puis l’auteur a été interrogé par Monsieur Baba DAKONO avant de laisser la place aux échanges.

Lors de la discussion, Monsieur Ousmane SY a souligné la nécessité de rapprocher le « Mali réel » du « Mali légal ». A savoir l’administration des populations et résorber le fossé entre l’élite dirigeante et la population.

Il a également retenu les limites de la démocratie malienne avec une infime partie de nos concitoyens qui comprend notre système institutionnel et a invité à réfléchir à un système proprement malien.

Selon le Ministre SY, chantre de la décentralisation, le développement du Mali se fera à partir des territoires.

Enfin le mot de clôture a été délivré par Monsieur Moustapha SOUMARE, Secrétaire Général du GRAIN.

La soirée a été une belle opportunité d’échanges constructifs sous la maestria de Monsieur Sidi DAGNOKO.

