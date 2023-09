Le PEUPLE Souverain du Mali !!!

Nous n’avons jamais caché que la lutte pour la souveraineté du Mali pendant la Transition Panafricaine serait semée de moments turbulents. Les analystes et les chercheurs avaient prédit de nombreux obstacles à surmonter pour parvenir à une véritable refondation de l’Afrique en général, et du Mali en particulier.

Pour rappel, lorsque les autorités panafricaines du Mali, le Président Assimi GOITA, le Premier Ministre Dr. Choguel Kokala MAIGA, le Président du CNT Malick DIAW, et les membres du gouvernement, ont chassé les forces françaises de Barkhane et de la MINUSMA du Mali, avec l’accord et le soutien indéfectible du peuple malien, nous étions conscients des conséquences potentielles. Le peuple a choisi de montrer sa détermination à restaurer pleinement son indépendance, malgré les plans maléfiques des impérialistes contre le Mali. Le peuple malien est souverain et responsable, et il restera derrière ses autorités pour faire face à toutes les forces hostiles souhaitant déstabiliser le Sahel.

Le peuple du Mali a clairement exprimé son mécontentement face à l’ingérence occidentale dans les affaires internes du pays. Il est déterminé à défendre sa dignité, sa souveraineté, et son indépendance.

Comme l’a dit Son Excellence Thomas SANKARA : “Quand le peuple se lève, l’impérialisme tremble.” Et comme l’a souligné Son Excellence Fidel Castro : “L’impérialisme sera vaincu, inévitablement. Ce sont les peuples qui nous ont enseigné cette leçon.”

Le Colonel Assimi GOITA a juré de guider le Mali vers un avenir meilleur, avec le soutien inébranlable du peuple, sans démagogie.

Il est important de noter que la logistique des armées et les accords de défense ont évolué, et ceux qui pensent que les événements suivront le même schéma qu’en 2011 se trompent. Il y aura de nombreuses surprises, s’il plaît à Dieu. Grâce à la grâce divine, la victoire sera du côté du peuple souverain du Mali.

Le peuple doit renforcer sa résilience et sa vigilance pour faire face à ces nouvelles tentatives de déstabilisation des impérialistes. Comme Nelson Mandela nous l’a rappelé : “Les hommes qui prennent de grands risques doivent s’attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences” et “Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre.”

Le Colonel Assimi GOITA est un chef d’État à l’écoute de son peuple, et comme l’a dit Joseph Arthur De Gobineau : “Un peuple a toujours besoin d’un homme qui comprenne sa volonté, la résume, l’explique et le mène où il doit aller.”

Le peuple doit s’adapter à cette nouvelle tentative de déstabilisation des impérialistes et renforcer sa confiance et son soutien inébranlable aux Forces Armées Maliennes pour remporter la victoire finale dans la lutte souveraine du peuple.

Ensemble, nous pouvons et nous vaincrons, s’il plaît à Dieu.

Communication du Mouvement Veille Citoyenne (M.V.C)

Commentaires via Facebook :