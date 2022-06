Qu’il est difficile de pleurer sur le sort de son pays ou même de son continent. Depuis les temps immémoriaux l’Occident n’a fait qu’essayer d’humilier l’Afrique à travers l’esclavage et la colonisation. Il continue toujours à forcer sa volonté sur l’Afrique tout en imposant ses soi-disant valeurs de la démocratie libérale tout en proférant des menaces de sanctions économiques et d’interventions militaires illégales et illégitimes basées sur un droit d’ingérence immoral. Or, nous ne partageons pas forcément les mêmes valeurs socio-culturelles. C’est pour cette raison que les nations africaines doivent sortir de leur dépendance économique, politique et de la pensée à l’égard de l’Occident pour assurer leur survie. On ne peut humilier une nation que si elle vit dans la dépendance. Il est temps de prendre notre destin en main et d’arrêter de compter uniquement sur les autres. L’indépendance c’est l’aspect d’un peuple qui refuse de dépendre d’un autre peuple pour servir son pays. Aucun pays, aucune valeur étrangère, ou encore, aucune institution ne peut nous aider à notre place pour résoudre nos problèmes sociaux. Notre image politique doit devenir avant tout celle d’être libre, pour réaliser notre destin en toute liberté. Comme nous l’avons souligné auparavant, l’indépendance est éphémère si elle ne devient pas l’essence de la souveraineté nationale.

Nos pays ont besoin d’une vision et d’une orientation qui peuvent les dynamiser et ouvrir une perspective d’avenir. Les Gouvernants, les partis politiques, et les organisations de la société civile doivent s’engager dans un processus réel pour élaborer une vision pour l’avenir de nos pays, une vision qui garantit la dignité et les droits dans nos pays. Nous pouvons sûrement contrôler notre destin en gérant au mieux nos ressources humaines et nos ressources naturelles.

Que Dieu assiste nos Nations dans une Afrique unie et en paix.

Cheick Boucadry Traoré

Commentaires via Facebook :