Les Forces armées maliennes (FAMa) ne cessent de prouver leur valeur, leur détermination et leur combativité. En infligeant de sérieux revers aux terroristes, elles offrent à la population le retour à la paix.

Des succès récents contre les terroristes

Dialloubé, Diabaly, Somadougou, Bambara Maoudé, Mondoro sont autant de noms qui résonnent comme des victoires des fils du Mali sur les forces du Mal. Depuis quelques semaines, les succès se multiplient au détriment de ceux qui ensanglantent notre pays depuis trop longtemps déjà.

Se croyants puissants, les terroristes ont lâchement attaqué les positions des FAMa mais, à chaque fois, la riposte leur a prouvé le contraire. Si les djihadistes ont été forts, ils ne le sont plus. La roue tourne et ils en font les frais. A chaque attaque, le courage des soldats maliens a raison de la violence des terroristes. Subissant de lourdes pertes, les djihadistes sont contraints de se replier et sont pourchassés par les airs. Recherchés et traqués sans répit, ils sont obligés de fuir et de se cacher. Dans leur déshonneur, les terroristes n’hésitent d’ailleurs pas à abandonner leurs morts.

Accusations d’exactions

Pour ternir la victoire, certains accusent les FAMa d’exactions. Mais l’honneur d’un soldat est de respecter les populations civiles et de les protéger au péril de sa vie. Si un soldat commet des actes répréhensibles, il s’expose à toute la rigueur de la discipline militaire. Mais on ne peut pas accuser et discréditer toute une armée à partir de mensonges diffusés par les terroristes eux-mêmes.

Le soutien de la population

Dans sa lutte héroïque, l’armée malienne est soutenue par les populations. Pour preuve, des associations organisent des dons du sang au profit des soldats blessés. A cela s’ajoutent les dons de vivres. De même, la journée du 8 mars a été placée sous le thème du « Soutien aux FAMa ». C’est donc bien tout le Mali qui est derrière nos soldats.

Ibrahim Keita

Page FB : Association des Victimes du Terrorisme au Mali – @HalteTerrorismeMali

Twitter : @ikeitakeita

Commentaires via Facebook :