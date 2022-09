Le manque de scolarisation et la mauvaise éducation ont des effets négatifs sur la population et le pays. Les politiciens de nos jours sont mal éduqués et mal informés sur non seulement leur propre pays, mais aussi sur les affaires d’un monde en plein bouleversements géopolitiques ; par conséquent, ils prennent toujours des décisions mal réfléchies qui peuvent être des menaces imminentes pour la sécurité de nos nations et de sérieux dangers pour leur survie. Leur déficit d’acquis de base entrave grandement le développement social et économique de nos pays.

Le discrédit moral dont souffre le système politique fait que les plus compétents et mieux informés ne croient plus à la politique parce que la politique n’est plus digne d’être crue. Ce discrédit est massif et général, étant donné que nos populations constatent une corruption massive, répandue et omniprésente à tous les niveaux politiques et administratifs. Tout cela montre l’effet massif qu’exerce ce sentiment de discrédit sur la croyance en l’utilité du vote, un des fondements principaux des régimes démocratiques. La scène politique est alors occupée par une nouvelle génération de politiciens incompétents non-sophistiqués et opportunistes qui croient fermement que l’accès au pouvoir peut être une source d’enrichissement enviable. Et la corruption a permis à beaucoup de ces nouveaux politiques de s’enrichir davantage que leurs prédécesseurs et ils animent aujourd’hui l’option d’être candidat à la magistrature suprême avec les biens mal acquis pour soutenir financièrement leurs candidatures. Or, le constat le plus écœurant est que les millions de citoyens ne pèsent pas lourd face à leurs intérêts et l’affirmation de leur ego. La stabilité du pays et le bien-être des populations sont les moindres de leur souci sauf lorsqu’ils peuvent fournir un prétexte pour détruire tout ce qui n’est pas suffisamment favorable à leurs intérêts. Démocratie abâtardie quand tu nous tiens !

Nos nations ont surement besoin de dirigeants forts et compétents avec une vision. Cette nouvelle génération de politiciens superficiels qui vont et viennent sont incapables de traiter les problèmes de nos pays et ils ne peuvent sûrement pas penser stratégiquement et planifier à long terme. Nos populations et le reste du monde constatent chaque jour la bêtise et l’ignorance dans leur prise de décision. C’est pourquoi nos pays vivent au gré des crises. Il va sans dire qu’il est parfois difficile de penser que l’on puisse espérer quoi que ce soit de positif venant d’eux.

Nos citoyens ont plus que jamais besoin de politiques intègres et dignes de confiance capables de trouver des solutions aux crises profondes qui touchent nos pays. Et ils veulent surement des leaders compétents qui soient prévisibles, solides et transparents. Malheureusement, les actions et décisions prises récemment par ces types d’hommes politiques n’ont fait que mettre davantage nos pays au chaos. Il est temps que nos populations comprennent que l’incompétence et la maladresse de ces politiques face aux problèmes de société ont quotidiennement des conséquences fatales sur elles et menacent nos pays dans leur existence. Il est aussi grand temps qu’elles fassent comprendre à ces politiques que leur responsabilité fondamentale est de servir le peuple, répondre aux besoins des citoyens, assurer leur sécurité, préserver leurs droits et surtout défendre leurs valeurs.

Cheick Boucadry Traore

Commentaires via Facebook :