Le retour à la démocratie est une exigence du Peuple Souverain de la République du Mali

Car, en démocratie, c’est le Peuple qui dirige, c’est le Peuple qui gère. Ce Peuple ne doit pas être contrarié dans sa volonté, il ne doit pas être empêché de dire sa volonté, et rien ni personne ne doit l’empêcher de le faire. Et rien ni personne ne doit l’empêcher de réclamer la démocratie, les pratiques de gouvernance vertueuse, de dénoncer les restrictions des libertés individuelles et collectives, des espaces d’expression plurielle, l’instauration et la promotion de la pensée unique, de continuer de dénoncer la marginalisation ou la réduction au silence des voix discordantes, le climat de terreur et d’intimidation, la complaisance, une certaine justice bancale et sélective, l’impunité des responsables des drames humains et des crimes économiques, l’impunité des promoteurs de haines sociales, l’illégalité de certaines décisions gouvernementales, entre autres. Contrairement aux autres formes de gouvernance, la démocratie, c’est la liberté d’agir dans le cadre des textes du pays. Il n’y a pas d’alternative ! Tous les subterfuges s’épuiseront inéluctablement…et le Peuple souverain triomphera ! Souvenons-nous toujours de nos Martyrs, patrimoines nationaux communs ! Nous sommes tous des Maliens… Gloire éternelle aux Martyrs !

Camarade Yaya Sangaré

Secrétaire général du Comité Exécutif

Adéma-PASJ

Commentaires via Facebook :