Me Malick Coulibaly à propos de l’attaque deTtinzaouaten : « Nous gagnerons la guerre, car le terrorisme n’a pas d’avenir »

Dans une note succincte, Me Malick Coulibay s’est montré optimiste quant à l’issue de la guerre imposée au Mali depuis 2012. Selon lui, le Mali gagnera la guerre car le terrorisme n’a pas d’avenir.

Lisez :

Je m’incline devant la mémoire de nos soldats tombés pour la défense de la Patrie, souhaite prompt rétablissement aux blessés et prie pour la libération rapide de ceux aux mains de l’ennemi. L’esprit de sacrifice de nos soldats est une constante indéniable qui mérite la reconnaissance de toute la nation et une union sacrée autour de notre Armée.

Au demeurant, l’issue d’une bataille n’est pas l’issue de la guerre. Nous gagnerons la guerre; car le terrorisme n’a pas d’avenir. Mais le plus important est de gagner la paix, creuset de nos aspirations. A ce titre, nos autorités doivent poursuivre inlassablement le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité et saisir toutes opportunités de dialogue franc et constructif. Évitons à notre territoire et au Sahel d’être le prolongement du conflit entre puissances militaires mondiales.

Allah bénisse le Mali !

Me Malick Coulibaly

Ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux

