Pr. Eloi Keïta, scientifique exerçant en France, réagit à notre éditorial sur les sorties médiatiques virulentes dont l’ancien ministre Seydou Traoré est devenu le champion contre l’actuel Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Choguel K. Maïga. Sans vouloir entrer dans les considérations crypto-personnelles, nous dit-il au téléphone, il apporte ce qu’il sait de l’action de celui en qui le Colonel Assimi Goïta a porté son choix, le jour même de son investiture le 07 juin 2021 en tant que deuxième Président de la Transition, après l’historique et spectaculaire opération de rectification de la Transition réussie le 24 mai 2021, quelques deux semaines seulement avant. Le contexte politique indique, selon lui, que le nouveau chef de l’Etat, qui apparaît comme un fin stratège militaire, avait eu en plus une bonne lecture des acteurs de l’heure, singulièrement de ce que représentait effectivement le M5-RFP dont le chef de file indéniablement est Dr. Choguel Kolla Maïga, intelligence politique hors-pair. Bref, il serait trop long de rapporter tout notre entretien au téléphone après nous avoir envoyé son opinion.

Filakè a été trop fâché ! Dans son éditorial (Le National n° 535 du jeudi, 22 juin 2023), il a foncé comme un taureau blessé, cornes bien en avant, sur un ancien ministre de la République coupable à ses yeux d’acharnement mortifère contre le Chef du gouvernement, non sans avoir insinué que lui, bon petit peulh accroché à la vertu, était entretenu par des fonds secrets de la Primature. Je n’ai pas vu le pamphlet que l’ancien ministre incriminé par l’éditoriale a publié, mais, comme dirait le personnage de Corneille, en son noble courroux, je reconnais le cheval de race en ce petit Diallo et je suis certain que, puisque nous sommes en pleine période de refondation, si mon ancêtre Soundjata Keïta revenait prêter main forte à Assimi et Choguel et à tout le peuple malien, il demandera à ce qu’on nomme ce fantassin à la tête de ses contingents qui seront sous son autorité. Dans cette plaisante introduction, je voudrais dire mon admiration pour Amadou N’Fa Diallo pour la clarté et la pertinence de ses éditoriaux, de un par semaine chaque mercredi, il est passé à deux, le lundi et le jeudi, sans signe d’essoufflement ; c’est admirable et cela montre qu’il a du répondant sur le double plan intellectuel et de la culture générale. Bref, il est de son temps vraiment et il donne des pépites aux générations nouvelles. Personnellement, je pensais qu’il était « nourri » par Choguel, qui est « son mentor », « son commanditaire », etc., mais j’ai été heureux d’apprendre dans l’éditorial ci-haut cité, que son attachement est à Colonel Assimi Goïta, attachement viscéral qu’il croit disputer à feu Capitaine Bakary Goïta, le père du Président de la Transition. Belle affirmation que les doués d’intelligence doivent pouvoir comprendre car Diallo a bel et bien vécu les faits et évènements sociaux des presque quarante dernières évènements politiques du Mali, ce qui fait de lui un témoin privilégié de l’histoire générale du pays sur l’échelle d’une génération. Avouer aussi publiquement être attaché à l’action d’Assimi Goïta qui n’est pas de sa génération de copains, voilà qui doit la fermer à des détracteurs.

Reprenant mon souffle après cette digression, que j’espère pas ennuyeuse, je voudrais en ajouter aux bons points que Diallo a donnés à Dr. Choguel Kokalla Maïga. En tant que scientifique et évoluant avec attention dans le milieu des scientifiques, je puis témoigner d’un fait dont j’ai eu vent et que, naturellement, j’ai recoupé pour fonder ma certitude. Les Maliens se souviendront qu’il y a quelques années, en 2010 et 2015, si ma mémoire ne me trompe pas, Bamako, la capitale malienne, avait été particulièrement ciblée par des attaques terroristes qui avaient provoqué panique et psychose. En effet, deux endroits de haute fréquentation, le restaurant La Terrasse et l’hôtel huppé le Radisson-Blue, avaient à subir les équipées sanglantes des terroristes. Pour le Radisson-Blue, la chronique populaire dit que c’est un certain Colonel Assimi Goïta qui, avec une escouade des forces spéciales, avait réussi à s’emparer de l’établissement pour libérer les séquestrés en neutralisant les assaillants. Je n’en ai pas la preuve formelle, mais je souhaite de tout cœur que ce soit la vérité. Ce dont je suis sûr de ces deux tristes évènements, c’est que Dr. ChoguelK. Maïga a été en tout cas le héros invisible de ces épisodes. Peu de Maliens savent, comme les spécialistes du monde, que c’est grâce à l’actuel Premier ministre, qui ne l’était donc pas à l’époque, qui, de par ses connaissances, avait œuvré à trouver des équipements ultra-modernes et sophistiqués de Télécommunication qui, mis à la disposition de l’Etat malien,ont permis de neutraliser des centaines de terroristes et d’appréhender même certains des plus dangereux que l’on croyait impossibles à localiser, à fortiori de mettre la main sur eux. Notre éditorialiste l’a dit, Choguel est Docteur-Ingénieur des Télécommunications spécialité en communication par Satellites. Dans cette catégorie, je ne connais pas un égal au Mali, je ne me fatigue pas à lui trouver un émule à lui en Afrique.

Fin de cabale pour Wardossen

Toujours en matière de traque et de neutralisation des terroristes qui avaient juré de décapiter le Mali, il faut noter que ce sont les mêmes équipements ultra-modernes et sophistiqués de Télécommunication indiqués par Choguel et acquis grâce à lui à coups de près de 04 milliards de franc CFA (si je ne m’abuse) qui ont permis d’arrêter le terroriste Wardossen (excusez-moi l’orthographe de son nom) qui avait défrayé la chronique en narguant les forces de sécurité, après s’être échappé de façon rocambolesque de a prison centrale de Bamako au prix de la mort de certains codétenus. Cette fin de cabale a été une opération rondement menée. Elle sera suivie, toujours grâce aux équipements ‘’choguelistes’’, par l’arrestation des terroristes qui avaient perpétré les retentissants attentats de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) et qui avaient réussi à s’échapper de tous les traquenards qui leur avaient été tendus, pour venir se réfugier au Mali, à Gossi et à Tombouctou. Inutile de gloser sur les origines de l’affaire du charnier de Gossi, localité qui n’était pas sous contrôle militaire malien. Dans tout ces cas, ce sont les services de renseignements et de sécurité, et aussi l’armée, qui sont les vedettes encensées de pareilles réussites ; mais force est de reconnaître que Dr. Choguel est leur intelligence cachée dans chacune des réussites.

Choguel, intelligence alliée des services…

Toujours dans la même veine mais cette fois-ci en matière de crimes économiques, je dois tirer le chapeau à Dr. ChoguelKokalla Maïga qui a de la vision et du savoir-faire qui rime avec savoir-opérer, un vrai tacticien capable de débusquer les carnivores de leurs cachettes. En effet, je ne me souviens pas de l’année, mais si ce n’est pas si loin dans les trente dernières, Choguel était, je crois, ministre des Industries et du Commerce. Face à l’ampleur des fraudes fiscales, il avait acheté des équipements performants à coût de 03 milliards, qui avaient permis de connaître le volume des trafics des opérateurs économiques, c’est-à-dire le volume de l’argent qui échappait au fisc, au Trésor public, faramineux pactole qui n’est autre que l’argent pris aux Maliens. Conséquence de cette guerre économique : augmentation des recettes de l’Etat.

Je voudrais m’arrêter là. Mon éducation chrétienne ne m’autorise pas les flatteries, mais elles m’obligent à témoigner ce que je sais de vérité. Et ce que j’ai appris de Choguel et au regard des inimitiés irréductibles qui se développent au fil des jours contre lui, que je trouve comme de l’ingratitude à l’égard d’un homme qui œuvre inlassablement à servir son pays, c’est une raison importante que je parle. Pour moi, Choguel est un patrimoine national à protéger et à préserver. Il ne sert à rien de vouloir le sacrifier sur l’autel des ambitions égoïstes, voire sur celui des méchancetés crypto-personnelles.

Pr. Eloi Banda Keïta

Maître de conférences

Associate Professor Paris-RP (

