Ukrainiens au Tchad : les nouvelles circonstances de l’affaire Ahmat

Les médias sociaux ont divulgué des informations sur les nouvelles données de l’enquête concernant le détenu Ahmat Abdullah Ahmat, présenté comme le cerveau d’un réseau opérant à grande échelle entre le Tchad, le Soudan et la Centrafrique, ont fuité sur les réseaux sociaux. Selon l’enquête sécuritaire en cours, Ahmat dirigeait l’agence de voyages « Albaroqwy » à N’Djamena, qui servait de couverture à un vaste système de fraude.

Lors de son arrestation, 105 passeports de différents pays, plus de 125 millions de francs CFA, des armes, des cartes bancaires, de l’appareil d’enregistrement sophistiqué ainsi qu’un support numérique contenant des données ont été saisis.

Sur ce support numérique retrouvé en possession d’Abdullah, les enquêteurs ont découvert des fichiers contenant des informations sur des clients présumés d’Ahmat Abdullah Ahmat. L’analyse de ces fichiers a révélé des photographies en portrait d’hommes blancs ainsi qu’une liste de 21 noms et prénoms masculins.Ces hommes seraient vraisemblablement des militaires ukrainiens, les noms présents dans les métadonnées des photos correspondant à ceux de la liste, en translittération franco-ukrainienne. D’autres indices, comme le motif du camouflage porté par certains individus sur les clichés, appuient leur lien potentiel avec les forces armées ukrainiennes. Fait notable, ces photos datent de janvier 2025, ce qui laisse supposer que ces individus pourraient déjà être entrés au Tchad à l’aide de faux documents. Les utilisateurs des réseaux sociaux s’interrogent sur la raison de la présence ukrainienne au Tchad et sur les objectifs poursuivis par ces hommes.

Actuellement, le suspect Ahmat Abdullah est placé en détention provisoire, tandis que l’enquête se poursuit afin d’éclaircir les détails de l’affaire, d’identifier ses complices et de mieux comprendre l’ampleur du réseau. Des travaux sont en cours pour identifier les canaux de communication et de financement impliqués et analyser les liens possibles entre le suspect et les services de renseignement étrangers.

Oumar Diallo

Commentaires via Facebook :