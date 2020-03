Une quinzaine de patrons de sociétés intervenant dans différents domaines d’activité ont été récompensés le week-end dernier à l’hôtel Salam de Bamako par les Trophées de reconnaissance et de l’excellence du Groupe IDS communication. La cérémonie de ces distinctions était présidée par le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, l’honorable Moussa Tembiné.

Cette cérémonie de récompense s’est déroulée autour d’un diner gala sous des notes musicales.

Parmi les lauréats de cette année, on retrouve le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, l’honorable Moussa Tembiné, le président du conseil d’administration de l’Apej, le ministre Jean-Claude Sidibé, la directrice de la compagnie Diarra Transport (leader dans le domaine du transport des passagers au Mali avec plusieurs destinations dans la sous-région), Neh Diarra, le directeur général de la Société des ciments d’Afrique, Ousmane Diallo, le directeur de la société Agro Tropic (spécialisée dans la vente de tracteurs et d’autres produits agricoles), Daouda Diallo, l’opérateur économique Sékou Djigué, le représentant du Port autonome de Dakar (Pad), Daouda Koné. Ce n’est pas tout on y retrouve aussi Bah Sory Touré, président la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Mopti et patron d’Universal Communication. Il est partenaire principal d’Orange-Mali dans plusieurs localités du pays comme Mopti, Tombouctou. S’y ajoutent le président du Conseil régional de Koulikoro, Abdoulaye Diakité, le directeur du Fonds de développement économique Noureddine Sanogo, l’opérateur économique Aboubacar Sidiki Samaké, le directeur d’EGK, Madou Konaté…Les lauréats ont recu leurs distinctions des mains de Drissa Guindo, secrétaire général du ministère de l’Emploi et de l’honorable Tembiné.

Dans son intervention, le directeur d’IDS Communication, Idrissa Maïga, a rappelé que ces récompenses ont été instituées par sa société pour reconnaitre le mérite des hommes et des femmes qui sont des exemples de réussite dans leur domaine d’intervention. “Il n’y a aucune idée mercantiliste derrière ces récompenses, c’est surtout notre contribution à l’effort de la construction nationale”, s’est-il justifié.

Le parrain de cette 7e édition, l’honorable Moussa Tembiné, a salué le choix porté sur sa modeste personne. Il a surtout remercié IDS Communication d’avoir initié ce projet. “Idrissa Maïga est un patriote. Il mérite aussi à son tour d’être récompensé eu égard à son investissement et son amour pour ce pays”, a soutenu l’honorable Tembiné.

Notons que c’est Mme Touré Lobbo Traoré, l’ancienne première Dame, qui a été la lauréate de la première édition de ce trophée.

La Cimaf offre un million de FCFA de ciment en tombola

La particularité de cette 7e édition a été un joli cadeau offert par la Cimaf (récompensée pour la qualité de ses ciments) aux participants. Il s’agit de la mise en compétition d’une tombola gratuite avec pour récompense un million de ciment reparti en trois lots. Le plus grand lot a été remporté par Tembiné, un autre par l’aide de camp du président du Conseil régional de Koulikoro.

Kassoum Théra

