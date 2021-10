Cérémonie de remise des trophées de la paix de l’AMDM : une vingtaine de récipiendaires mise en vedette

La deuxième édition des trophées pour la paix de l’Association Mali Débout en Marche (AMDM), placée sous le parrainage du Chef de l’Etat le Colonel Assimi Goïta, s’est tenue le samedi 9 octobre 2021 au Mémorial Mobido Kéïta. Elles étaient une vingtaine de personnalités du monde politiques, des affaires, de la société civile à recevoir leur distinction.

« Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas trompés en choisissant le président Assimi Goïta comme parrain des trophées pour la paix. Homme de terrain, le président s’est personnellement investi pour la paix, la cohésion sociale depuis son accession au pouvoir. C’est le lieu pour nous de reconnaitre tous les efforts qu’ils ne cessent de déployer pour un Mali en paix. », a déclaré Mohamed Togo, président de l’AMDM lors de son intervention. Et de continuer qu’à travers les prix décernés, l’AMDM incite les récipiendaires à s’investir davantage dans la construction et le maintien de la paix au Mali. Les personnalités honorées sont entre autre : le ministre Colonel Major Ismael Wagué, le ministre de l’Environnement, de l’assainissement et du développement durable, Modibo Koné, le président du Haut conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara, l’opérateurs économique Diadié Sacko promoteur du Groupe ADS, Youssouf Touré patron de Diably Transit ainsi que certains membres du CNT à savoir Adama Bagayogo de Sopromac, Boubacar Tandia du Groupe Tandia, Souleymane Dembélé, Dala Macalou, Djina Dolo, en plus de Aboubacrine Sidiki Cissé PDG de l’Usine de bois, Mme Sangaré Djénéba Diakité , Mamady Sissoko Pdg de la pharmacie populaire . Au nom des récipiendaires, Famakan Dembélé a invité l’ensemble des fils du pays à s’unir autour du pays et se mobiliser pour la paix.

Rappelons que l’Association Mali Débout en Marche a été crée en 2018 et elle se donne pour mission d’œuvrer pour la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. En perspectives elle prévoit d’autres initiatives toujours en faveur de la paix et la cohésion sociale au Mali..

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

