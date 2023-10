Distinctions : Baromètre magnifie les Maliens établis en RD Congo et Congo Brazza

Pour l’occasion, le premier pays à accueillir le coordonnateur, Cheick Oumar Soumano, le mardi 17 octobre 2023, était la République démocratique du Congo, où notre compatriote, fonctionnaire international au compte du Bureau international du travail, où elle assume les fonctions de Directrice du bureau a été la première à recevoir sa distinction. Mme Ntèba Soumano, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, évolue en RDC depuis 6 ans pour promouvoir l’emploi et le travail décent et couvre le Congo Brazza, la RCA, le Tchad et l’Angola. Elle n’a pas manqué de faire part de ses sentiments de fierté après avoir reçu sa distinction dans son bureau des mains du coordonnateur, en présence de ses collaborateurs.

L’étape du Congo Brazza s’est tenue le samedi 21 octobre dans l’immeuble d’un de nos compatriotes non moindre lauréat à savoir Loka Bernard. Pour rappel, 13 récipiendaires ont été distingués, évoluant tous dans les affaires. On peut citer, en plus de Loka Bernard, Sékou Dramé, représentant en Afrique centrale de la marque Vlisko et Laya Simaga, transitaire, des représentants du CSDM et du Comaco.

Il faut noter que la veille, le coordonnateur et son équipe ont rendu une visite de courtoisie à Son Excellence l’ambassadeur de notre pays au Congo. Juste après la cérémonie, une rencontre entre le coordonnateur du Baromètre qui est par ailleurs, le président des jeunes patrons et les opérateurs économiques maliens établis au Congo sur les questions d’investissements.

Notons au passage, que le président de l’Ojep et coordonnateur du Baromètre, Cheick Oumar Soumano, avait pris part au colloque marquant les 30 ans de l’Ohada à Kinshasa où il a animé un panel sur le thème de “impact de l’Ohada sur le financement des entreprises”.

