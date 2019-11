Le président directeur général de la société « Bara Muso » Bourama Doumbia est lauréat de l’édition 2019 de « Africain leardership award ». Le trophée, remis le 2 novembre à Paris, a été présenté aux partenaires et à la presse vendredi au cours d’un diner organisé au CICB.

« Africain leardership award » récompense les illustres personnalités d’Afrique et de la diaspora qui se sont distingués dans divers domaines dont l’économie, les finances, la bonne gouvernance, la politique, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, la science, la justice, la culture. Pour cette édition, ils étaient nominées à être primés à Paris par le groupe Promo consulting en partenariat avec Mouvement des entreprises du Sénégal et Meds, les initiateurs.

Le président directeur général de la société « Bara Muso », Bourama Doumbia, a reçu le trophée de l’entreprise émergente de l’Afrique.

Pour le PDG de la société Aminata Konaté, cette distinction revient au maliens qui ont accepté de porter leurs confiances aux produits (62 aujourd’hui) Bara Muso.

Elle est un effort collectif de l’ensemble du personnel. Face à ces clients et partenaires, le lauréat s’est engagé à travailler davantage avec toute son équipe pour satisfaire les clients au Mali et à l’intérieur.

Le diner gala a été animé par de nombreux artistes maliens et humoristes. La société « Bara Muso » a aujourd’hui sur le marché 62 produits et compte 6 000 employés (directs et indirects). Avec ses grandes usines de transformation, la société ambitionne de s’installer dans d’autres pays de la sous-région.

Kadiatou Mouyi Doumbia

