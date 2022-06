Au cours de la 3e session du conseil d’administration d’Accountability Lab Mali (ALAB-Mali), le mardi 24 mai 2022, l’équipe managériale a attiré l’attention sur la fin du financement du programme «Integrity Icon Mali» (IIM). Un programme avec lequel cette organisation avait débuté dans notre pays en 2016. Ce qui en fait sa vitrine, compte tenu surtout de son impact sur l’amélioration de la gouvernance à travers l’intégrité des fonctionnaires de l’administration publique.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Integrity Icon Mali 2018», Accountability Lab Mali avait signé une convention de financement avec le Royaume des Pays-Bas pour un montant total de 195 495 07 F Cfa pour une période de quatre ans. Et l’exercice 2021 est la dernière année de la convention de 4 ans. «Compte tenu de la situation sanitaire, nous avions demandé et obtenu une prolongation de délai de 3 mois (jusqu’à mars 2022) sans incidence financière», a précisé M. Cheick Oumar Dembélé aux administrateurs.

La convention prévoit une retenue de 5 % du montant qui sera reversé à la fin du projet. «Au cours de l’exercice 2021, nous n’avons pas reçu de fonds. Par contre, nous avons travaillé avec le reliquat des fonds reçus en 2020 pour deux exercices. Depuis deux ans, avec la crise sanitaire du Covid-19, le clou de l’activité de IIM est réalisé en mars de l’année suivante au lieu de décembre de l’année en cours comme prévu», a-t-il précisé. Pour l’exercice 2021, l’organisation a pu réaliser le sommet et le Gala de remise des prix en mars 2022 avec les 5 finalistes.

Et c’est Famakan Cissé (président du Tribunal de première instance de Bla) qui a été sacré «Integrity Icon Mali 2021» devant Yaya Konaté (régisseur de la Maison d’arrêt de Kita), Mme Fatoumata Koné (conseillère chargée de la scolarisation des filles – Centre d’Animation Pédagogique-CAP de Bougouni), Mamadou Lamine Diarra (conseiller pédagogique au CAP de Koulikoro) et Maïmouna Sagara (infirmière obstétricienne à l’ASACOKENE de Kalaban-Coro).

Aujourd’hui, ce programme est menacé par le manque de financement. Les échanges au cours de cette 3e session ont permis de baliser plusieurs pistes, notamment l’organisation à une échelle très réduite. Et même là, l’argent reste le nerf de la guerre puisque ce schéma est budgétisé à près de 35 millions F Cfa.

Les regards sont aujourd’hui tournés vers tous les PTF (Etats et organisations) qui font de la transparence leur cheval de bataille dans leur partenariat avec le Mali. Et cela d’autant plus que, l’éveil des consciences et le changement de comportement étant au cœur de la refondation engagée pendant cette transition politique, le Mali Kura ne peut avoir une charpente plus solide que l’intégrité et la redevabilité à tous les niveaux, particulièrement dans l’administration.

Et la célébration annuelle des icônes de l’intégrité désignées par leurs communautés est l’une des meilleures manières d’y parvenir. Sans compter que, à travers ses différents programmes, Accountability Lab Mali contribue à forger une nouvelle citoyenneté, une nouvelle gouvernance plus vertueuse car en partie axée sur la redevabilité de ceux qui ont la responsabilité de gérer au nom du peuple !

Naby

