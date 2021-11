Notre confrère Maliki Diallo du Groupe Renouveau est le lauréat du Prix africain du journalisme d’investigation Norbert Zongo de la catégorie Télévision. Son prix lui a été décerné, le 13 novembre dernier, au cours d’une cérémonie à Ouagadougou. Un immense honneur pour le Mali en général et la presse en particulier.

Malgré les conditions précaires de la presse malienne, il y a des jeunes journalistes qui sortent la tête de l’eau et s’affirment. Dans ce lot, figure incontestablement notre jeune confrère Maliki Diallo du Groupe Renouveau.

Un jeune talentueux, modeste mais discret qui vient de remporter le Prix africain du journalisme d’investigation Norbert Zongo, catégorie Télévision pour son enquête « Poisson ou poison dans nos assiettes ». Une enquête qui fait ressortir l’utilisation des pesticides et des méthodes traditionnelles de conservation pour protéger les poissons fumés en lieu et place des produits officiellement autorisés sur les poissons depuis 1989.

Ce n’est pas la première fois que le natif de Zanzoni dans le cercle de Koutiala remporte des prix récompensant la qualité de ses productions journalistiques. Déjà, en novembre 2018, il a eu le 2e prix national du journalisme au genre. A Ouagadougou en novembre 2019, le jeune journaliste reporter d’images a remporté le prix journalisme sur l’extrémisme violent au Sahel et dans le lac Tchad. En août 2020 et 2021, il a doublement eu le prix Mali Média Awards dans la catégorie télévision.

De par son sérieux dans le travail et son abnégation, le jeune Maliki Diallo est l’un des meilleurs de sa génération. Une fierté qui fait honneur à Dramane Aliou Koné mais aussi à Marikatié Daou.

Correspondant de RFI pour l’émission « Alors on dit quoi ? », et Coordinateur du site web « aumali.net », il collabore avec TV5 Monde depuis septembre 2021 et travaille avec le site sénégalais ouestaf.com, un site très crédible sous la direction de Tidiane Hamidou Sy. Il est aussi co-fondateur du site « lejalon.com ».

Diplômé de la formation en alternance de l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) à Bamako et de la Licence Journalisme multimédia à distance du même établissement, Maliki Diallo a eu une licence en géographie et Aménagement à l’Université des Sciences sociales et de Gestion de Bamako après son baccalauréat au Lycée Danzie Koné.

