Prix Houphouët Boigny-UNESCO : Angela Merkel récompensée pour ses décisions courageuses en faveur des migrants

L’ancienne chancelière allemande, Mme Angela Merkel, est la lauréate du Prix Houphouët Boigny-Unesco. Le jury a choisi de la récompenser pour son investissement en faveur des réfugiés. Le prix lui a été remis à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) mercredi dernier (8 février 2023). C’était au cours d’une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part plus de 2 000 personnes, vieux et jeunes, autorités coutumières, religieuses, diplomatiques, militaires et civiles.

Les intervenants ont adressé leurs sincères félicitations à Mme Angela Merkel pour avoir courageusement créé un cadre qui a permis à l’Allemagne d’accueillir des migrants. Et cela dans un contexte marqué par une montée préoccupante de l’extrême droite en Europe surfant sur cette situation comme une menace à l’épanouissement socio-économique des populations européennes. « Vous avez donné une grande leçon d’humanisme », a reconnu Alassane Dramane Ouattara, chef de l’Etat ivoirien et héritier de feu Félix Houphouët Boigny qui avait aussi fait de la Côte d’Ivoire une terre d’accueil et de brassage des peuples.

« C’est son action en faveur des réfugiés qui a milité en sa faveur », a aussi souligné M. Jean Noël Loukou, Secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix. « Vous savez qu’il y a eu ce qu’on peut appeler une crise des réfugiés en Europe. Avec l’afflux massif de réfugiés de pays en guerre tels que la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan… Grâce à l’action et au courage de la Chancelière Angela Merkel, son pays a accueilli plus de 1,2 millions de réfugiés. C’est cette action qui est récompensée par ce prix Félix Houphouët Boigny 2022 », a précisé un communiqué du jury.

Le prix décerné à Angela Merkel comporte une récompense financière de 150 000 dollars (près de 91 935 105 F CFA), une médaille d’or et un diplôme signé par la directrice générale de l’Unesco. Lors de son discours, Angela Merkel a annoncé qu’elle donnerait son prix à l’Association ivoirienne d’aide à l’enfance en danger (ANAED). Accompagnée de deux assistantes et de quelques gardes rapprochés, Merkel et ses compagnons ont voyagé par vol commercial, et non en avion privé, confirmant ainsi l’humilité qui l’a toujours caractérisée pendant son règne de chancelière.

A travers cette cérémonie, la Fondation Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix reprend ainsi ses activités après deux ans d’arrêt à cause de la pandémie du Covid-19 ! Créé en 1989, le Prix a déjà honoré des personnalités de renommée mondiale dont, entre autres, Nelson Mandela et Frederik W. De Klerk, ou Jimmy Carter…

Commentaires via Facebook :