Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO, a lancé, hier, lundi 28 février 2022, à son département, sis à la cité administrative de Bamako, les travaux du Comité scientifique de la Charte d’éthique et des valeurs du Mali. C’était en présence du président dudit comité scientifique, Famagan Oulé Konaté, des autres membres du comité. La mission assignée au comité scientifique est de rédiger la Charte d’éthique et des Valeurs du Mali et d’en assurer la validité scientifique.

Dans ses mots de bienvenue, le président du Comité scientifique de la Charte d’éthique et des valeurs du Mali, Famagan Oulé Konaté, a fait savoir que cette charte sera élaborée afin d’instaurer la grandeur du Mali d’antan en tenant compte des exigences actuelles. Il s’agit, dit-il, de réconcilier les Maliens avec les valeurs qui les ont caractérisés : grandeur, bravoure, honneur et dignité. « Notre équipe de travail ne manque pas d’expertise, de compétence, d’expérience, de sagesse et de ressources morales sociales pour conduire cette exaltante mission. Nous sommes d’anciens ministres, des universitaires, des chercheurs, de traditionnistes, et des cadres de ce pays, ayant pour seul héritage et seul patrimoine, le Mali qui nous a été légué et qu’il incombe à chacun de préserver et de le léguer, à son tour, aux générations futures. La charte sera conçue dans un esprit d’équipe, de tolérance, de fraternité, de complémentarité, d’humilité et de respect, des valeurs que nous devons incarner dès maintenant », a-t-il dit.

A sa suite, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO, a indiqué que depuis des décennies, la société malienne semble progresser vers un effondrement de l’édifice moral, à la perte des valeurs séculaires. « L’irrespect des règles de vie commune, la perte des valeurs morales qui accentue le phénomène de la perte de l’autorité parentale, de l’effritement du tissu social et de l’autorité morale de la société, l’affaissement de l’autorité de l’Etat, avec leurs corollaires de corruption, d’incivisme, la dépravation des mœurs, la déviance, etc. Il en résulte également un effet induit pour la jeunesse qui reste sans repères, ni références.

A tout cela s’ajoute la « décrépitude » de la citoyenneté. Face à cette crise identitaire et sociale, à la dégradation continue de nos valeurs culturelles ancestrales, une réponse urgente et appropriée s’avère nécessaire pour juguler ces fléaux afin d’éviter un effondrement total de notre société. Dans cette perspective, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a instruit le Gouvernement afin que soient prises des mesures pour restaurer ces valeurs qui ont toujours constitué le ferment et le ciment de notre société, d’où la mise sur chantier du document « Charte d’Ethiques et des Valeurs du Mali » », a précisé le ministre.

Pour lui, la « Charte d’Ethiques et des Valeurs du Mali » sera un document inspiré des principes, des us et coutumes ancrés dans les valeurs ancestrales et dans la civilisation universelle. « Elle se veut une réflexion intense, dynamique, nourrie de tous les savoirs de notre pays, menée par les détenteurs des savoirs, des sciences endogènes, des connaissances de nos terroirs, pour inscrire dans le marbre ce que doit être le nouveau type de citoyen malien », a dit le ministre.

Pour la mise en œuvre du projet de charte d’éthique et des valeurs du Mali, ajoute-t-il, il est prévu deux organes : le Comité de pilotage composé des membres du Gouvernement et de certaines Institutions de la République, et un Comité scientifique. Il a rappelé que le Comité de pilotage a tenu sa réunion de lancement, le 02 décembre 2021. « Ce matin, nous avons le plaisir de procéder au lancement des travaux du Comité scientifique.

L’objectif principal à travers cette charte est de doter le Mali d’un document sur l’Ethique et les Valeurs partagées et ancrées dans la civilisation multiséculaire devant inspirer les générations actuelles et futures », a-t-il dit. Il a précisé que la mission assignée au comité scientifique est de rédiger la Charte d’éthique et des Valeurs du Mali et d’en assurer la validité scientifique. « Cette mission se décline en quelques points, qui sont entre autres : élaborer les outils et instruments de collecte et les grilles d’analyse des données et informations ; produire des rapports d’étape ; conduire le processus de rédaction du document final de la charte ; appuyer le Comité de pilotage dans le processus de publication, de vulgarisation, de traduction de la charte dans les langues nationales et de son introduction dans les programmes scolaires. Nous avons été, par le passé, une boussole pour le monde. Nous devons continuer à être une valeur d’exemple pour le reste du monde. La charte des valeurs ne sera pas une simple compilation des bonnes pratiques, mais aussi un outil d’aide à la décision, d’éducation et d’instruction », a conclu le ministre GUINDO.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :