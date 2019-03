Les défis de la région de Kayes sont énormes et complexes à la fois : manque d’infrastructures, tensions sociales à Yélimané, sadiola, Bafoulabé, grève des cheminots, grève généralisée des enseignants etc. Mahamadou Zoumana SIDIBÉ, le tout nouveau gouverneur de Kayes doit faire face à tous ces grands enjeux de la région de Kayes. Parviendra – t-il ?

Le contrôleur général de police Mahamadou Z SIDIBÉ depuis sa nomination à la tête de l’exécutif régional ne cesse de faire des rencontres avec les services techniques ; les responsables politiques et la société civile de Kayes pour s’enquérir les défis actuels. Pour M. Sidibé communément appelé « Z », sa mission pour relever les défis de la région de Kayes qui est au bord d’une explosion sociale depuis quelques temps est certes difficile pas impossible ! « Les défis sont énormes mais ensemble avec toutes les forces vives de la région, nous y arriverons » dixit le nouveau Gouverneur lors de sa prise de fonction.

Le nouveau Gouverneur de Kayes a déjà hiérarchisé ses missions et a pris son bâton de communication et l’information entre les populations et les services techniques de la région. Et ensuite en commun accord avec la mairie de Kayes, le Gouverneur a comme priorité de rendre la ville de Kayes propre, l’embellir afin que la Cité légendaire des rails retrouve son lustre d’antan.

L’enfant de Kayes « Z » sachant que nul n’est prophète chez lui veut compter sur la collaboration ancestrale et légendaire des Kayesiens pour mener à bien sa mission.

Le chef de l’exécutif régional a résumé sa mission sur 04 aspects majeurs : le maintien de la sécurité, l’assainissement de la ville, la cohésion sociale et booster le développement de la région.

Si certains veulent le voir d’abord à l’œuvre et d’autres pensent qu’avec son bagage intellectuel et son sens élevé d’écoute et de communication, il sera en mesure de relever les défis.

Pour M. Diallo, un citadin « un kayesien à la tête de sa région est un défi énorme, mais pour avoir un bilan positif le Gouverneur doit compter sur la collaboration franche de toute la population de Kayes pour l’atteinte de ses objectifs qui est le développement de Kayes ».

Boubacar Niane

