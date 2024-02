Dans le cadre de la visite du ministre d’Etat, ministre de l’Administration Territoriale, le Ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo Touré, accompagné du Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale, Ichaka Koné et de celui de l’INPS, Ousmane Karim COULIBALY, a participé aux rencontres avec d’une part, les autorités régionales et, d’autre part, les populations de la ville de Kidal. Ces rencontres ont pour but de s’enquérir des besoins des populations et d’envisager avec les autorités régionales, les voies et moyens permettant le retour effectif et l’accès des populations aux services sociaux de base notamment, ceux de la Sécurité Sociale.

Ce retour des services techniques de la CMSS à Kidal a pour objectif de servir les pensionnés de la région sur place et de rapprocher l’administration des administrés. La forte présence du gouvernement témoigne de l’engagement renouvelé des autorités envers le bien-être des citoyens et souligne l’importance de la sécurité sociale pour tous les Maliens dans toutes les régions, notamment celle de Kidal après son retour dans le giron de l’État. Cette étape cruciale témoigne de la volonté de l’État de rétablir son rôle régalien et d’accomplir ses missions administratives afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants de la région de Kidal.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/ CMSS

