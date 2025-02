Soulaïmane Traoré, nouveau gouverneur de Ségou : «La sécurité sera au cœur de mes préoccupations»

Cet officier chevronné de la Police avec des années d’expérience dans l’administration s’exprimait ainsi juste après sa prestation de serment. Il a été choisi par le Président de la Transition pour accélérer le développement de la 4è région administrative du Mali

L’audience solennelle de prestation de serment du nouveau gouverneur de la Région de Ségou, le Commissaire général de brigade de police Soulaïmane Traoré, s’est tenue jeudi dernier au Tribunal de grande instance de la ville en présence des autorités administratives de la région.

Nommé lors du Conseil des ministres du 5 février 2025, le Commissaire général de brigade de police Soulaïmane Traoré remplace le Contrôleur général de Police Alassane Traoré, décédé à la suite d’un accident tragique survenu, le dimanche 8 décembre 2024, entre Ségou et Bamako.

Soulaïmane Traoré est né le 13 novembre 1963 à Kidal au Mali. Il est diplômé de l’École nationale d’administration de Bamako (maîtrise de Droit, spécialité Sciences juridiques), de l’Institut national des hautes études de sécurité de Paris (Inhes) de l’Académie diplomatique internationale de Paris (2009), de l’École nationale supérieure de police (ENSP) à Saint-Cyr-au-Mont-D’or. L’officier chevronné de la Police est également nanti d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) de Droit privé général à la Faculté des sciences juridiques et économiques de Bamako (2004) et du Diplôme d’officier de renseignements à Moscou, (URSS).

C’est en décembre 2020 que Soulaïmane Traoré a été promu Directeur général de la police nationale, un poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination en tant que gouverneur de la Région de Ségou. Au cours de sa riche carrière, le Commissaire général de brigade de Police a été promu à plusieurs grades : Commissaire de police en 1998, Commissaire principal de police en 2002, Commissaire divisionnaire de police en 2008, Contrôleur général de police en 2014 et Inspecteur général de la Police nationale en janvier 2022.

Chef de la Section police judiciaire du Commissariat du 7è arrondissement de Bamako en 1998, il fut ensuite adjoint au Commissaire de la Police de l’air et des frontières (aéroport international de Bamako Sénou) en 1999 et adjoint au Commissaire du 1er arrondissement du District de Bamako en 2002. Il a également fait valoir ses talents à la Direction générale de la sécurité d’État où il a été détaché en 1989. Puis au Protocole de la République du Mali en 1991.

L’ancien conseiller à l’ambassade du Mali à Paris (France) a participé à toutes les plénières biannuelles du Giaba, du Gafi et du Groupe Egmont sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il est connu pour sa rigueur, son intégrité et son engagement sans faille dans la lutte contre l’insécurité et la criminalité. Depuis avril 2014, le nouveau gouverneur est membre de la Cellule nationale de traitement des informations financières. Il est aussi co-président de l’Évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme auxquels le Mali. Soulaïmane Traoré a, désormais, la lourde tâche de laisser ses empreintes dans une région qui fait face à d’énormes défis notamment sécuritaires.

Nul doute que l’expert à la Conférence internationale sur le financement du terrorisme à Paris (France) de 2018 et le coordinateur de l’Évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au Mali va relever ce défi.

Au cours d’une interview à la fin de l’audience, le nouveau gouverneur a promis de poursuivre les œuvres de son prédécesseur, son camarade de promotion, de traiter les dossiers importants avec pragmatisme et célérité dans un climat de sécurité renforcée au profit de la population : «La sécurité sera au cœur de mes préoccupations, car les habitants de Ségou aspirent à la paix, à travailler honnêtement. Nous devons les protéger, les soutenir. Je mettrai toutes mes expériences d’ancien directeur général de la Police nationale au service de tous pour que les habitants circulent librement», a-t-il promis.

Le Commissaire général de brigade de Police Soulaïmane Traoré a reçu plusieurs distinctions honorifiques : Officier de l’Ordre national du Mali (2023), chevalier de l’Ordre national du Mali en 2018, médaille d’honneur de la Police nationale du Mali (2021), médaille d’honneur des douanes du Mali (2025), médaille d’honneur de la Protection civile (2025). Le nouveau chef de l’exécutif régional parle soninké, bambara, français et se débrouille en anglais et arabe.

Aminata Dindi SISSOKO / AMAP – Ségou

