Kita, la capitale de l’arachide a vibré, au rythme de la deuxième édition du Festival scolaire de l’éducation physique et sportive (FESCO-EPS), le samedi 27 janvier 2024 sur le terrain de « Kita Liberté ». La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région, Daouda Maïga.

« Un esprit saint dans un corps saint », tel est le leitmotiv de l’Académie d’enseignement de Kita en organisant pour la seconde fois, le Festival scolaire de l’éducation physique et sportive (FESCO-EPS), 2024. Sur initiative d’Abdoulaye Koné, Directeur de l’académie d’enseignement de Kita, ce festival a regroupé les établissements d’enseignement fondamental, secondaire, technique et professionnel.

Plusieurs activités sportives étaient au programme parmi lesquelles, les courses de 100 m, 800 m, 4×400 m, le lancer de poids. Les élèves et étudiants des centres d’animation pédagogique de Bafoulabe, Sagabari, Kita, Oussoubidjandjan, Toukoto et Sébécoro, des lycées, des établissements d’enseignement secondaire et professionnel ont prouvé leur talent et dynamisme à travers ces activités sportives.

Les autorités administratives, politiques, coutumières, des forces de l’ordre et de sécurité dans la région de Kita ont vivement encouragé, félicité l’académie de Kita à travers son directeur, pour l’organisation d’une telle activité qui vise à créer le vivre ensemble dans la région.

Daouda Maïga, Gouverneur de la région de Kita, a indiqué que ce festival est un cadre de développement socioculturel dans la région. Selon lui, les activités physiques et sportives sont indispensables tout en rappelant cet adage : « un esprit saint dans un corps saint ». Il a félicité et remercié le directeur de l’Académie pour cette initiative.

Pour Abdoulaye Koné, Directeur de l’Académie d’enseignement de Kita, l’objectif est de créer la cohésion entre les élèves et étudiants des cercles de Kita et Bafoulabé. Il vise à se faire connaitre et défilé ensemble. Il a remercié le département des sports, les partenaires pour leur appui dans la réussite de ce festival. Il a également remercié le Ministère de l’Education nationale, représenté par Beîdari Touré, Directeur national de l’enseignement fondamental à travers la mise en œuvre de la politique nationale de l’éducation dans notre pays et la place qu’elle accorde aux activités physiques et sportives dans les écoles.

Les maires de Kita et de Mahina dans leurs mots de bienvenue ont vivement salué le directeur de l’Académie de Kita. Ainsi, Adama Bandiougou Sissoko, maire de la commune rurale de Mahina a au nom du conseil communal, déclaré, le Directeur de l’Académie de Kita, Citoyen d’honneur de la Commune rurale de Mahina.

Plusieurs cadeaux, attestations de reconnaissance et trophées ont été remis à plusieurs personnes.

Les résultats des jeux sportifs ont vu le sacre du Cap de Bafoulabé avec 6 médailles d’or. Les gagnants ont reçu des kits scolaires. Pour le maintien et la scolarisation des filles à l’école, des tablettes ont été ajoutés aux cadeaux des premières de chaque discipline.

Cette deuxième édition a vu la présence des directeurs des académies d’enseignement de Kalaban-Coro, de Koulikoro, Bamako Rive Gauche, des directeurs des centres d’animation pédagogique de la circonscription de l’Académie d’enseignement de Kita et du Cap de Nonsombougou.

Abou Kamara

