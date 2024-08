Agriculture : Le nouveau ministre réussira-t-il à vaincre les jassides ?

La saison des pluies s’est installée sur un constat de contraste, selon les autorités qui s’inquiètent pour le secteur agricole.

Disons que les choses ont mal commencé pour le ministère de l’Agriculture. Lassine Dembélé, ancien ministre de l’Agriculture, et Nango Dembélé, ancien directeur général de la Cmdt, ont tous les deux fait les frais des difficultés de démarrage de la saison des pluies. Daniel Siméon Keleman, le nouveau ministre de l’Agriculture aura fort à faire pour vaincre, ne serait-ce que les jassides, ces ravageurs du coton.

Daniel Siméon qui entame sa troisième semaine en tant que ministre de l’Agriculture sait que les choses s’annoncent difficiles. D’ailleurs, il a indiqué que la Campagne agricole 2024 s’inscrit dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole validé lors de la 14ème session du Conseil Supérieur de l’Agriculture. Mais celui qui a travaillé sur ce plan a été débarqué du gouvernement pour des raisons que ni le Premier ministre ni le président de la République n’ont expliquées.

On sait tout juste que le ministre demis et l’ex- directeur de la Cmdt ont eu des soucis avec leurs patrons. Et tous les observateurs s’accordent sur le fait que le secteur du coton a quelque chose à voir avec les causes de l’éviction des deux hauts responsables du secteur agricole. Dans la foulée de leur renvoi, des images de paysans se plaignant de la qualité de l’engrais vendu par l’Etat aux producteurs ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce n’est pas un hasard si ces vidéos ont été largement partagées peu avant la destitution du ministre de l’Agriculture et du patron de la Cmdt.

S’agissant des difficultés officiellement annoncées, l’actuel ministre de l’Agriculture n’aura pas de repos de sitôt. Les principales difficultés rencontrées dans le déroulement de la campagne 2024 sont entre autres : la faible quantité de pluie enregistrée en début de campagne agricole et sa mauvaise répartition dans l’espace et dans le temps, l’apparition des ravageurs dans certains bassins de production, notamment la chenille légionnaire d’automne sur le maïs et les jassides sur le cotonnier.

En vue de relever ces défis, Daniel Siméon a pris les dispositions suivantes : l’appui conseil, la diffusion des variétés précoces et résistantes à la sècheresse, l’appui conseil aux exploitations agricoles en vue de l’utilisation des pesticides homologuées et la promotion des savoirs des paysans de lutter contre les ennemis des cultures. On parle beaucoup de ces pesticides homologués dans le milieu paysan depuis le départ de l’ex- ministre de l’Agriculture et l’ancien patron de la Cmdt. Certains évoquent l’introduction de pesticides non homologués comme motifs réels du renvoi des deux responsables de l’Agriculture, sur fonds d’une campagne auprès des paysans sur l’efficacité non prouvée des pesticides.

Siriki KONE

