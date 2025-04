Campagne agricole 2024 : Plus de 14 000 producteurs sinistrés indemnisés

Les producteurs bénéficiaires ont reçu un soutien financier d’un montant total de 99,5 millions F CFA, ce lundi 7 avril à Bamako. Par cette remise, le projet pilote d’assurance agricole indemnise, avec une prise en intégralité des primes des agriculteurs de plusieurs zones du Mali qui ont subi des pertes importantes lors des inondations de la campagne agricole 2024-2025.

Bien qu’il emploie plus de 80 % de la population active, le secteur agricole au Mali est de plus en plus confronté aux aléas climatiques.

Selon les données de la direction nationale de l’agriculture (octobre 2024), les superficies perdues pour les principales cultures (riz, sorgho, mil, maïs, coton, fonio…) sont évaluées à 241 699 ha sur 8 374 732 ha réalisés rien que pour la campagne 2024-2025, soit un taux de 2,89 % de perte. Ces pertes sont essentiellement dues à l’inondation, renseigne la structure technique.

Si la région de Mopti est la plus touchée en termes de perte de superficie pendant la période, suivie de Sikasso, selon les DNA, dans les localités de San la situation est tout aussi critique, nous rapporte une étude récente. L’évaluation, conduite par les agents de Pula Advisors et ses partenaires, révèle que les pertes sont supérieures à 30 % dans la zone.

Soutenir les sinistrés

Réunis à Bamako ce lundi 7 avril à Bamako, des milliers de producteurs ont reçu des mains du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, un soutien financier de près de 99,5 millions F CFA. La remise est réalisée dans le cadre du projet pilote d’assurance agricole. L’initiale est portée par la société d’assurance et de technologie agricole

Pula Advisors, en collaboration avec AFG assurances et d’autres partenaires. 94 585 337 de l’enveloppe remise sont destinés aux producteurs des casiers de l’Office du Moyen Bani (OMB). Le reste du chèque, 4 910 088, revient au Mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés (Meref-SFD).

Selon le directeur général régional de Pula Advisors Afrique francophone, Pierre Sagara, cette remise vise à indemniser les producteurs maliens touchés lors de la campagne agricole passée.

Pour la campagne 2024-2025, 14 307 producteurs au total ont bénéficié d’une couverture d’assurance agricole. Les fonds sont financés par l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (Agra) et Institut de la finance internationale (IIF) via Blue Orchard, selon les porteurs de l’initiative.

Couverts à 100 %

A l’Office du Moyen Bani le projet pilote a concerné plusieurs zones aux dires de son directeur général Issa Kanté. Il s’agit notamment de Bla, San et Djenné pour le riz. La zone CMDT pour le coton et le maïs.

Concernant le choix des bénéficiaires, M. Kanté a expliqué qu’il s’agit de producteurs ayant des contrats de gestion des parcelles rizicoles avec l’OMB. Pour un total de 8000 producteurs, dont 6626 producteurs des dix casiers de OMB de la zone de San. Et d’affirmer que “les producteurs ont été couverts à 100 % par cette assurance, garantissant une indemnisation juste et équitable des pertes subies. L’indemnisation est ajustée en fonction du taux de perte observé, calculé en fonction de l’écart entre le rendement théorique et le rendement réel de chaque casier”.

Partenaire financier du projet, le directeur pays d’Agra, Pr. Bocar Ahmadou, a rappelé que cette remise représente plus qu’une somme d’argent, “il s’agit de notre réponse collective face à l’incertitude et aux chaos climatiques”.

Mieux gérer les risques

Aux yeux du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, l’assurance agricole est bien plus qu’un simple outil financier. Elle “constitue un levier stratégique permettant aux agriculteurs de mieux gérer les risques et d’accéder plus facilement aux financements”, a-t-il déclaré félicitant les initiateurs de cette initiative et les partenaires qui ont contribué à sa réussite.

En présence du président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (Apcam), Sanoussy Bouya Sylla, les bénéficiaires ont appelé à la pérennisation et à l’extension de ce type de dispositif car “l’assurance agricole doit faire partie intégrante des outils d’accompagnement à la production, au titre que l’irrigation, les intérêts ou la mécanisation“, ont-ils plaidé.

Le projet pilote d’assurance agricole est financé Agra et Institut de la finance internationale (IIF) via Blue Orchard et mis en œuvre par Pula Advisors en partenariat avec AFG assurance Mali et plusieurs structures faîtières. Il couvre les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso. Son objectif est de garantir une couverture efficace contre les aléas climatiques pour les agriculteurs.

Kadiatou Mouyi Doumbia

