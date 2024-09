Convention coton 2024 : Prévenir et anticiper

Initiative lancée en 2021 par la filiale malienne de UPL à savoir Mali Protection des Cultures (MPC), la 2e édition de la Convention Coton s’est tenue le jeudi 29 août à Bamako. L’édition 2024 de ce cadre d’échanges sur les meilleures approches agricoles pour un rendement satisfaisant s’est déroulée sous le thème : “Solutions intégrées UPL pour une meilleure productivité du coton au Mali”.

“Notre mission est de fournir des solutions intégrées et efficaces pour les cultivateurs auprès desquels nous sommes depuis 26 ans“, a rappelé le directeur général de MPC, Hervé Essi. Depuis 2021, son entreprise a créé un cadre d’échanges avec les acteurs du monde agricole malien pour discuter des difficultés du secteur, prévenir les dangers et anticiper avec des solutions.

Pour l’édition 2024 placée sous le thème “Solutions intégrées UPL pour une meilleure productivité du coton au Mali”, la rencontre des acteurs agricoles se présente comme une opportunité unique pour renforcer la résilience de la filière cotonnière malienne face aux défis actuels et futurs. Une façon pour MPC, en tant qu’acteur clé du secteur, de réaffirmer ainsi son engagement à contribuer à l’amélioration durable de la productivité du coton au Mali.

Dénommée Convention Coton, la rencontre a enregistré la présence d’environ 70 participants dont la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) et la direction nationale de l’agriculture (DNA). Recensant les remontées d’informations de ses partenaires, MPC/UPL a également mis l’occasion à profit pour présenter les dernières innovations et solutions développées pour la gestion de la question des ravageurs et l’amélioration de la productivité du coton.

“Depuis quelques années, nous avons initié cette rencontre qui consiste à s’asseoir à une table avec les chercheurs, producteurs pour échanger sur les problèmes qu’ils rencontrent sur le terrain afin de pouvoir anticiper avec des solutions. En fonction des remontées d’informations, nos chercheurs rentrent dans les laboratoires pour ensuite revenir avec des solutions 2 à 4 ans maximum après. Des solutions qui permettent de faire face aux problèmes soulevés. C’est une rencontre très importante pour toutes les parties plus précisément pour la CMDT. On parle de solution intégrée pour évoquer une solution qui prend en compte toute la chaine de valeur qui part du traitement de semence jusqu’à la conservation de la récolte“, a fait savoir le DG de Mali Protection des Cultures.

A l’en croire, MPC est d’une importance inestimable pour le Mali qui retrouve sa place de choix parmi les meilleurs producteurs de coton sur le continent : “Le Mali avait perdu pratiquement 48 % de son rendement. Une solution a été trouvée au problème étant la source de cette perte. Cela a contribué à permettre au Mali de revenir à la première place des producteurs de coton en Afrique de l’Ouest et centrale“.

De son côté, le représentant de la CMDT, Dramane Koné, a déclaré que la Compagnie malienne pour le développement des textiles est heureuse de prendre part à la session sur un thème d’actualité lié à la productivité du coton. “Le coton est un maillon essentiel de l’économie du Mali en tant que deuxième source d’exportation et une part de 15 % du PIB. C’est la conjugaison d’efforts multiples qui permet à la CMDT de connaitre une bonne productivité et de propulser le pays à ce rang de premier producteur en Afrique de l’Ouest et centrale. A l’issue de cette session, la CMDT sera mieux conseillée pour la prise de décisions futures“.

Alassane Cissouma

