Après avoir relevé le défi en Côte d’ivoire et au Burkina Faso, Doucouré Partenaire Agro-Industrie SA a décidé de voler au secours des paysans maliens tant au niveau de la CMDT que celui de l’Office du Niger en les approvisionnant en engrais de qualité et à un prix défiant toute concurrence. Ibrahima Doucouré, ce digne fils du terroir veut désormais apporter sa modeste contribution pour rendre les intrants agricoles accessibles à tous les agriculteurs du Mali et en particulièrement l’engrais cette denrée prisée et indispensable pour une bonne productivité. Après avoir approvisionné La Côte d’ivoire, le Burkina Faso et la CMDT, DPA vient de mettre plusieurs tonnes d’engrais à l’office du Niger pour pallier le manque d’engrais. Pour un approvisionnement en qualité et en quantité, le Gouvernement va-t-il permettre à ceux qui ont la capacité d’avoir le marché des engrais ? Ne faudrait-il pas dépolitiser le secteur de l’engrais et donner à César ce qui est à César ?

DPA Industrie avec ses plus de 197 camions d’approvisionnement et après avoir fait des prouesses en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, veut apporter sa contribution pour une grande production tant dans la zone cotonnière que rizicole en approvisionnant en quantité et en qualité les agriculteurs et paysans en engrais. Pionnier dans la sous-région DPA- Industrie SA se met désormais au service de son pays pour atténuer la souffrance des acteurs du monde rural. Après avoir mis à la disposition de la CMDT des engrais DPA- Industrie SA a décidé de se tourner vers l’Office du Niger en envoyant une vingtaine de camions chargés d’engrais de qualité pour au déficit et à la pénurie. En compagnie du PDG de l’Office du Niger, Abdel Kader Konaté dit Empé et des représentants des différents départements ministériels concernés, Ibrahima Doucouré, PDG de DPA-Industrie SA a fait visiter certains de ses magasins de stockage après avoir envoyé 22 camions chargés d’engrais à l’office du Niger et particulièrement aux zones qui ont le plus besoin. Les hôtes de M Doucouré se sont dit satisfaits de la qualité et du professionnalisme de DPA. D’où le souhait de sortir le secteur de l’engrais de l’amateurisme et l’agriculture de la politisation afin de permettre aux professionnels d’avoir les marchés. Pour les visiteurs du jour DPA fait partie des leaders dans le domaine de l’engrais et mérite toute la déférence et la considération auxquelles il a droit.

En somme, le Mali Koura, pour ne pas être en vain slogan, doit faire la promotion de l’excellence en permettant aux plus méritants d’avoir les places qui leur sied. L’octroi des marchés ne doit pas être simplement fait à la tête du client, mais il doit obéir à des critères sélectifs et rigoureux. DPA-Industrie l’un des leaders du secteur de l’engrais a toute sa place dans le landerneau agricole malien. Surtout qu’il a fait ses preuves un peu partout dans la sous-région.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :