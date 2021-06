Pour la réussite de la transition : Les producteurs de coton apportent leur soutien à Assimi Goita

Venus des 42 secteurs des différentes filiales de production, les cotonculteurs ont tenu un meeting, le 3 juin 2021, à Koutiala. Objectif : apporter leur soutien à la transition après le maintien de la subvention des intrants et l’augmentation du prix du kilo de coton graine. C’est ce qu’a expliqué Mamadou M Traoré, un cotonculteur de Koutiala, en accordant son soutien inconditionnel aux autorités de la transition dirigée par le colonel Assimi Goita

«Les producteurs de coton du Mali soutiennent les FAMa, Assimi Goita la solution, Ensemble nous vaincrons» sont, entre autres, les slogans scandés par les producteurs de coton, qui se sont par ailleurs engagés à améliorer la productivité du coton et les revenus. Pour ce faire, ils exhortent les autorités à appliquer les recommandations issues des assises sur le secteur.

Le meeting de soutien vise par ailleurs à aider les autorités pour la réussite de la Transition pour le bonheur du peuple malien, selon le Président des producteurs de coton de Koutiala, Sekou Coulibaly, qui voit en Assimi l’incarnation du changement tant attendu par les Maliens. «Nous devons et nous pouvons sauver le pays car si le pays sombres cela sera une perte pour nous les paysans et non les autorités », a-t-il déclaré, avant d’engager les paysans des 5 filiales à produire plus de coton pour que le Mali recouvre sa place de leader en Afrique. Il en a profité pour rendre un vibrant hommage au nouveau président de l’APCAM, Bouya Sylla, ainsi qu’au PDG de la CMDT, Nango Dembélé, pour les efforts déployés dans le développement du secteur.

Pour le coordinateur de Koutiala de FUSI-Mali, Cheick Oumar Keita, le soutien aux militaires pourrait tout aussi passer par la fourniture des informations aux FAMa lorsqu’une menace se fait sentir en zones rurales. Ces informations leur permettront de venir à bout du terrorisme, a-t-il expliqué.

Amidou Keita

